SABATINI: "Scamacca non è una certezza" - CIARDI: "Il lavoro di Pinto? Quest'anno è più protagonista rispetto alle passate stagioni"

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare dell'operato di Tiago Pinto. Sandro Sabatini si sofferma sulla questione centravanti: "Scamacca non è una certezza". Augusto Ciardi, invece, parla del lavoro del general manager della Roma: "Quest'anno ha un compito che lo porta ad essere più protagonista rispetto alle passate stagioni".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Come vedo la Roma? Per me è la stessa dell'anno scorso, Ndicka mi sembra un po' indietro. Spero che Aouar possa essere quello che non è stato Wijnaldum l'anno scorso. Mi auguro che arrivino attaccanti in tempo utile, va benissimo il sesto centrocampista ma punterei ad avere almeno due acquisti in più in attacco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Situazione Ibanez? La Roma aveva creato i presupposti per la cessione già prima del 30 giugno, poi si sono scelte altre strade. Ai giallorossi serve un centravanti buono ma sul mercato non ce ne sono, almeno per le cifre che si possono spendere in Italia. Questo vale per la Roma ma anche per l'Inter (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Renato Sanches? Per me è un bel giocatore, ma se devi spendere dei soldi devi farlo per l'attacco. Scamacca non è una certezza, è un ragazzo eccentrico ma diamogli fiducia (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Renato Sanches? Questo ti può portare la società visto l'accordo con la Uefa, non può spendere denaro finché non lo ricava. Se avessimo venduto Ibanez o Abraham a 40 milioni magari avevi i soldi sia per Morata che per Sabitzer a titolo definitivo, hai perso l'inglese nell'ultima partita ed è stata una disgrazia (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il lavoro di Tiago Pinto? Quest'anno ha un compito che lo porta ad essere più protagonista rispetto alle passate stagioni. Mourinho può allenare tranquillamente Scamacca, anche se preferisce Morata, non sta né scalciando né sbuffando. Per Kamada la Roma ha fatto una scelta tecnica, mentre con il Psg è più semplice bussare alla porta per Renato Sanches (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)