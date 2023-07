SABATINI: "Roma più debole dello scorso anno" - ORSI: "Dipenderà dall'attaccante" - CORALLO: "Renato Sanches? È una scommessa"

Si parla di mercato nell'etere romano, in particolare della situazione attaccante, da cui, secondo molti, dipenderà il futuro della squadra giallorossa: "La nuova Roma dipenderà esclusivamente dal nuovo attaccante, e non è Morata quello che fa al caso dei giallorossi", il pensiero di Nando Orsi. Si concentra su Renato Sanches, invece, Andrea Corallo: "È una scommessa. Morata? Con lui la Roma in attacco non sarebbe più forte dello scorso anno"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma è più debole dello scorso anno, il problema col centravanti resterebbe anche se arrivasse qualcuno. Belotti zero gol, Abraham infortunato... (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Io non so se effettivamente c'è la possibilità che arrivi Morata. La Roma di quest'anno parte senza Abraham e Zaniolo, è molto più debole (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La nuova Roma dipenderà esclusivamente dal nuovo attaccante e non è Morata quello che fa al caso dei giallorossi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Renato Sanches? È una scommessa. Con Morata la Roma in attacco non sarebbe più forte dello scorso anno, senza cedere Ibanez lo spagnolo non lo puoi prendere (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

C’è stata una frenata nella trattativa per Renato Sanches, il PSG ha ricevuto alcune offerte dalla Turchia e dall’Arabia. Io ho parecchi dubbi sull’integrità fisica del calciatore. Se potessi fare una domanda a Pinto chiederei il motivo per cui non vengono seguite pedissequamente le direttive dell’allenatore sul mercato, vedi Kamada. A Mourinho non piace Faticanti e il ragazzo ha chiesto di essere ceduto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

A Pinto chiederei una cosa: perché tutte le volte che intavola una trattativa non riesce mai a chiuderla con tempestività? Io sono un grande sponsor dell’arrivo di Morata alla Roma, ma il fatto che si sia scatenato tutto questo interesse per l’attaccante da parte delle italiane la trovo una notizia veramente triste per il calcio italiano, vuol dire che il mercato è povero (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)