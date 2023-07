SABATINI: "La Roma non può iniziare il campionato solo con Belotti" - CIARDI: "I tre obiettivi principali sono l'attaccante, il centrocampista e la cessione di Ibanez"

Lungo le frequenze delle emittenti radiofoniche romane si continua a parlare del calciomercato della Roma. La priorità di José Mourinho è l'arrivo del nuovo attaccante e Sandro Sabatini lancia l'allarme: "Non puoi iniziare il campionato con solamente Belotti". "I tre principali obiettivi della Roma sono l'ingaggio di un attaccante, un centrocampista e la cessione di Ibanez", il punto di Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Futuro della Roma? Speriamo che la squadra possa essere migliore rispetto allo scorso anno e che possa regalare più soddisfazioni. I tifosi giallorossi hanno un amore incondizionato verso la propria squadra ed è un bene per i giocatori. Belotti? La speranza è che ritrovi un minimo delle sue capacità, i gol li ha fatti e può tentare di ripartire (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mi auguro che la Roma possa trovare il migliore attaccante di questi 96 anni. Non puoi iniziare il campionato con solo Belotti. La Roma di Pruzzo era la più grande di sempre? Sì, sia tecnicamente che esteticamente (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se non spendi per i cartellini arrivi settimo. La Roma ha una storia importante ed ha avuto formazioni migliori (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sul mercato non ci sono stati aggiornamenti importanti, né passi avanti né passi indietro. Da troppo tempo la Roma non è protagonista in campionato, ora i tre principali obiettivi della Roma sono l'ingaggio di un attaccante, un centrocampista e la cessione di Ibanez. Leggo gente che parla di egoismo di Mourinho, ma gli eventuali trofei vinti in quale bacheca andrebbero? La sua o della Roma? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho egoista? Se vince lui, in questo periodo storico, vince la Roma. Non sono uno di quelli che apprezzava il portoghese indipendentemente da tutto. I tifosi dell'Inter lo amavano, così come lo amano ora quelli della Roma. Non si può dividere la Roma in Friedkin cattivi e Mourinho buono (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)