PRUZZO: "Sarebbe un errore prendere Morata" - CIARDI: "Piace a Mourinho, ma non è imprescindibile"

La domanda che in molti si fanno oggi nell'etere romano è quale sarà il prossimo attaccante giallorosso, dopo le voci nei giorni scorsi che parlano di un forte interesse della Roma per Alvaro Morata: "Prenderlo sarebbe un errore, ha 30 anni", dice Roberto Pruzzo. "Il giocatore piacerebbe molto a Mourinho, ma non è imprescindibile", è il pensiero di Augusto Ciardi. Per quanto riguarda Scamacca invece Fernando Orsi la pensa così: "Non mi convince ma forse è ciò di cui ha bisogno la Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Sarebbe un errore prendere Morata: ha 30 anni, mentre Scamacca è giovane e può rilanciarsi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La richiesta di 21 milioni da parte dell'Atletico per Morata è eccessiva, ricordiamo che ha sempre 31 anni. Scamacca? Non mi convince ma forse è ciò di cui ha bisogno la Roma (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi sembra improbabile che Morata possa tornare alla Juventus (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Prossimo centrocampista? Se l'alternativa è Wijnaldum mi prendo Renato Sanches tutta la vita. Dobbiamo capire se la Roma può investire e quanto può incassare da Ibanez, questo fa tutta la differenza del mondo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Morata alla Roma? Il giocatore farebbe molto piacere a Mourinho, ma per lui non è imprescindibile: se dovesse arrivare Scamacca non chiederebbe certo le dimissioni. Fino a ieri mattina sembrava che Morata fosse già un giocatore dell'Inter, poi si scopre che anche i nerazzurri stanno facendo i loro calcoli (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)