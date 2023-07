PRUZZO: "Non può essere Frattesi la priorità della Roma" - BALZANI: "D'Ambrosio si è offerto: lo prenderei"

Le voci di calciomercato si susseguono e l'etere si divide nei commenti. "Pinto è stato bravissimo fino ad adesso ma non deve farsi sfuggire Frattesi", dice Ilario Di Giovambattista. "Non può essere la priorità della Roma, mi auguro che si possa investire tanto su due attaccanti" risponde Roberto Pruzzo. "All'allenatore piace, pur non considerandolo un top-player" il racconto di Augusto Ciardi sul centrocampista del Sassuolo.

La Roma è in netto vantaggio sulle altre per Frattesi, ma deve stringere i tempi. Pinto è stato bravissimo fino ad adesso ma non deve farsi sfuggire questo giocatore (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Frattesi non può essere la priorità della Roma: hai cinque centrocampisti e non sono pochi. Mi auguro che si possa investire tanto su due attaccanti che possano risolvere i problemi dell'anno scorso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho vorrebbe far fare a Kamada lo stesso percorso che fece con Mkhitaryan, trasformandolo in un 8 puro. Sabitzer guadagna 6 milioni netti e può arrivare in prestito: a Mourinho non dispiacerebbe come tipologia di giocatore. Frattesi? All'allenatore piace, pur non considerandolo un top-player, a Tiago Pinto piace ancora di più (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non vorrei che con l’infortunio di Abraham invece di prendere il bomber di livello internazionale si trovi una soluzione temporanea aspettando il rientro dell’inglese. Scamacca mi sembra quest’ultima ipotesi, non dà garanzie di essere competitivi ai massimi livelli (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Frattesi giocherebbe meglio in un centrocampo a 3, forse si troverebbe meglio nel Milan. Non riesco invece a comporre ancora la Roma, non capisco chi sono i 3 titolari nella testa di Mourinho (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono convinto che Scamacca farebbe bene alla Roma ma anche il suo top non basterebbe. Sarebbe sufficiente, invece, se ci fosse anche Morata con lui. Uno che si è offerto è D'Ambrosio, io lo prenderei anche perché può fare due ruoli (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)