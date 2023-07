PRUZZO: "L’unico che dà garanzie in attacco è El Shaarawy" - BALZANI: "Sabitzer è il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti"

Focus calciomercato lungo le trasmissioni radiofoniche a sfondo giallorosso. Secondo Mario Mattioli "Dybala vuole rimanere a Roma, assolutamente". Per Nando Orsi "la Roma sono due anni che delude in campionato, Mourinho deve dare una svolta. Deve lottare per vincere uno scudetto o arrivare tra le prime quattro".

Francesco Balzani, invece, conclude parlando del possibile rinforzo a centrocampo: "Sabitzer è il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti quanti e, oltre ad essere un bel giocatore, è ancora prendibile".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

L’attacco della Roma è un problema: Solbakken ha deluso e Bellotti ancor di più. L’unico che dà garanzie in attacco è El Shaarawy (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma sono due anni che delude in campionato, Mourinho deve dare una svolta. Deve lottare per vincere uno scudetto o arrivare tra le prime quattro (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala? Lui vuole rimanere a Roma, assolutamente. Abita nella mia zona e ho la prova inconfutabile di questo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sabitzer è il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti quanti e, oltre ad essere un bel giocatore, è ancora prendibile a differenza di Kamada, che non sembra interessare, e di Renato Sanchez che non piace all’allenatore. De Paul interessa ma ha un costo alquanto proibitivo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Le parole di Mourinho? Questa sua uscita non mi ha rasserenato affatto. Ho l’impressione che lui abbia capito l’antifona del mercato e se ne voglia distaccare. Il mercato lo fa Pinto, lo fa la società, vediamo quello che porta, mi faccio un altro anno e poi arrivederci e grazie. Sono arrivato a questa conclusione perché poi l’elemento Dybala è parte integrante del discorso su Mourinho (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)