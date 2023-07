PRUZZO: "La Roma non può sbagliare la scelta dell'attaccante" - BALZANI: "Il mancato arrivo di Kamada sarebbe un'occasione persa"

La Roma continua a cercare un centravanti dopo l'infortunio di Abraham e i due nomi principali sono Morata e Scamacca. Lungo le frequenze delle emittenti radiofoniche romane si parla proprio del futuro acquisto di un nuovo numero 9. "È una scelta che non si può sbagliare", afferma Roberto Pruzzo. Francesco Balzani, invece, parla di Kamada: "Se non dovesse arrivare sarebbe un’occasione persa".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

L’attaccante è la cosa più importante del mercato della Roma, è una scelta che non si può sbagliare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Belotti non segna il problema è enorme e allora la Roma avrebbe dovuto provare qualcosa di più fantasioso rispetto a Morata e Scamacca, su cui sta girando tutto il mercato. Delle volte la società giallorossa mi sembra brava in alcune operazioni, soprattutto quelle in anticipo tipo Aouar e Ndicka, mentre è molto meno brava in operazioni fatte indubbiamente in ritardo (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma sarebbe potuta arrivare in Champions League nella passata stagione, non era da sesto posto. Ibanez? C'è tempo per la cessione, non è un problema non averlo venduto ora (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Scamacca è bravissimo anche dalla distanza, ha un tiro pazzesco. Deve comunque migliorare nel cucire il gioco, ma i margini di crescita sono molti ampi (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Kamada? Se non dovesse arrivare sarebbe un’occasione persa. Scamacca diventerà un giocatore della Roma, ma non basta se si vuole arrivare in Champions League: serve almeno un altro attaccante (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)