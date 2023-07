FOCOLARI: "Tiago Pinto fuoriclasse vero" - CORALLO: "Frattesi è il top nel suo ruolo, ma va preso a determinate condizioni"

La Roma ha chiuso il capitolo plusvalenze entro il 30 giugno ed è pronta a concentrarsi sugli acquisti: "Per me Tiago Pinto è un fuoriclasse vero, ha fatto plusvalenze senza cedere nessuno dei titolari", il pensiero di Furio Focolari, mentre questa è l'opinione di Augusto Ciardi in merito all'affare Frattesi: "A quelle condizioni economiche ne puoi trovare 20 di meglio". Secondo Roberto Pruzzo invece: "La Roma non necessita ora di un centrocampista, servono due attaccanti e un terzino".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Su Frattesi ci sono tante squadre interessate ma nessuna è arrivata alle richieste del Sassuolo. La Roma ha il vantaggio del 30% della rivendita e ha incassato 10 milioni dalla cessione di Volpato e Missori. Può essere favorita perché per l’Inter ora la priorità è chiudere Lukaku per l’attacco, mentre il Milan non è così convinto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Affare Frattesi? Il Sassuolo si fa forte di un’offerta dall’Inghilterra e su quello sta basando il suo mercato. Non mi sembra che la Roma necessiti ora di un centrocampista, ha bisogno di due attaccanti e un terzino (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Cosa ne penso dell'operato di Tiago Pinto? Per me è un fuoriclasse vero. Ha fatto plusvalenze senza cedere nessuno dei titolari, ha rinnovato contratti e preso buoni giocatori a parametro zero. In entrata se hai i soldi è facile acquistare, in uscita si è comportato in maniera eccellente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha confezionato un ottimo mese di giugno, ha sistemato i conti. Il rapporto tra Tiago Pinto e Mourinho sta portando i suoi frutti. Affare Frattesi? Mourinho ha individuato in lui il giocatore con le caratteristiche che servono alla Roma, ma a quelle condizioni economiche ne puoi trovare 20 di meglio (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Frattesi nel suo ruolo è il top, ma va preso a determinate condizioni. Serve che Mourinho non arrivi ad ottobre dicendo che la rosa è corta e non sa chi mettere. L'idea che il portoghese possa vincere solo con investimenti di 100 milioni è limitante, in passato ha vinto anche con squadre costruite senza grandi spese (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)