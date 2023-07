FELICI: "Morata ottimo compromesso per le possibilità di spesa" - PRUZZO: "Una società moderna dovrebbe pensare ad altri nomi..."

Impazza la questione attaccante nell'etere romano, con il nome di Morata sempre più in prima fila: "Con Dybala e Pellegrini farebbero un trio con un bottino teorico da 35-40 gol", il pensiero di Furio Focolari. Di avviso diverso, invece, Roberto Pruzzo: "Morata? Penso che una società moderna debba pensare anche ad altro". Positivo, invece, il commento di Antonio Felici: "Considerate le possibilità di spesa limitate, Morata rappresenta un ottimo compromesso".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Icardi sarebbe stato il massimo per la Roma, da adesso in avanti tutte le opzioni in attacco sono buone. Confido nella conoscenza di Mourinho e Pinto di andare a cercare un giocatore che al momento non circola ma che abbia logica. Morata? Penso che una società moderna debba pensare anche ad altro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata in una squadra che mira più in alto del normale sta benissimo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata è anche nel mirino dell'Inter. Pur di tornare in Italia, lo spagnolo va da chi lo prende (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata ha scelto da tempo, dando la priorità alla Roma grazie anche alla vicinanza con Dybala e soprattutto perché Mourinho lo vuole fortemente. Se la Roma potrà esercitare la clausola da 12 milioni, l’affare si potrebbe chiudere a momenti. Se invece dovesse venir fuori che la clausola non è esercitabile, la situazione cambierebbe e l’Inter tornerebbe ad essere la prima favorita sul calciatore (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Morata starebbe bene alla Roma e all'Inter, sa giocare a calcio, non è un bomber nato e non garantisce 20 gol, ma movimenti e possibilità di giocare in un certo modo. Con Dybala e Pellegrini farebbero un trio con un bottino teorico da 35-40 gol (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi sembra complicato che possano arrivare sia Morata che Scamacca (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Mourinho avesse Romelu Lukaku alla Roma arriverebbe primo o secondo (IVAN ZAZZARONI, Radio24, 107.9, Tutti Convocati)

Considerate le possibilità di spesa limitate, Morata rappresenta un ottimo compromesso. Sappiamo tutti che non è il bomber da 30 gol ma ha grande esperienza a tutti i livelli e sei più o meno certo di quello che ti può dare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)