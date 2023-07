COTUMACCIO: "Morata? Tutte si stanno facendo problemi a prenderlo..." - ORSI: "Giusto che gli allenatori mettano pressione"

Quando sta per esaurirsi metà del tempo a disposizione per il calciomercato, lungo le frequenze radiofoniche si analizza il momento della Roma, divisa tra la ricerca di un attaccante e un centrocampista. Sul ruolo offensivo, così parla Riccardo Cotumaccio: "Morata? Secondo me la Roma non è decisa su di lui. A quelle cifre tutti si stanno facendo problemi, per l'età e il rendimento offensivo". Il profilo, però, è quello stando a quanto riporta Matteo De Santis: "Icardi non è mai stato sul tavolo. Credo proprio per un discorso tattico, la Roma cerca un giocatore alla Morata".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Morata? Secondo me la Roma non è decisa su di lui. A quelle cifre tutti si stanno facendo problemi, per l'età e il rendimento offensivo. Ad oggi grandi colpi non li abbiamo visti, ci aspettiamo un agosto più efficace sotto quest'aspetto (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il mercato estivo? La Roma deve andare incontro alle richieste di Mourinho. Quando hai solo Belotti che viene da un anno di tale difficoltà è chiaro che qualcuno deve arrivare (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il mercato della Roma in attacco? Alla Roma manca una punta di spessore e non può sbagliare. Forse l'immobilismo sull'attaccante sta proprio qui. È giusto che gli allenatori pressino la società per avere una rosa completa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho? Ha parlato con la proprietà e sembrava essere soddisfatto, adesso però mette anche lui pepe alla società e a Tiago Pinto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tiago Pinto? Aveva il compito più difficile, togliere gli esuberi più complicati da cedere, l'ultimo è Reynolds. Mourinho però ora comincia a premere ed alzare la voce. Dybala? L'accordo per il rinnovo c'è, manca solo la firma (DANIELE MATERA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Da quello che mi risulta, Icardi non è mai stato sul tavolo. Credo proprio per un discorso tattico, la Roma cerca un giocatore alla Morata, più abile magari ad aprire buchi nelle difese avversarie in cui possono inserirsi Dybala e gli altri (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma troppe volte ha svelato le carte, facendo sapere col famoso "da Trigoria filtra che..." di poter prendere solo giocatori in prestito (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)