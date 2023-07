CORALLO: "Se l'8 che cerca la Roma fosse Pellegrini?" - FELICI: "Morata era il minimo sindacale"

Un centrocampista e un attaccante: la lista delle priorità della Roma sul calciomercato è ormai chiara da tempo. "Sabitzer, se vai a stringere, lo prendi in una settimana" secondo Augusto Ciardi. "E se l'8 che cerca la Roma non fosse già in casa e si chiamasse Pellegrini?" il ragionamento di Andrea Corallo. Sul tema degli attaccanti, Antonio Felici si esprime così: "Vuoi lottare per lo scudetto con Scamacca come centravanti? Io non mi convincerò mai di questo, Morata era il minimo sindacale".

Chiude Francesco Balzani: "Dalla scorsa stagione, sono stati spesi 7 milioni sul mercato: fosse successo con Pallotta, l’avremmo massacrato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Dybala? Secondo me non ha un grande mercato. Per me rimane alla Roma. (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Scamacca vuole tornare in Italia, poi che sia la Roma o il Milan non fa tanta differenza. Se il West Ham vuole provare a rivalorizzarlo o lo tiene o lo da in prestito. Non lo so se si convinceranno a prestarlo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le ambizioni di squadre come Roma e Milan valgono massimo un prestito, un trentenne con stipendio alti ma non altissimo. Fossi in uno dei due club andrei di corsa a Parigi per provare a prendere Icardi, non Scamacca (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho diventa un alibi tante volte per la società quando si dice 'alcuni nomi non giocherebbero con il tecnico'. Chi pensava che avrebbe giocato Felix? Sabitzer, se vai a stringere, lo prendi in una settimana (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quella tra Roma e Milan sul mercato mi sembra una battaglia tra poveri, si lottano giocatori di seconda fascia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L’idea dei sogni è Scamacca-Morata. Se non si può fare, con Scamacca secondo me andrebbe preso un profilo giovane che possa fare sia la prima che la seconda punta. E se l'8 che cerca la Roma non fosse già in casa e si chiamasse Pellegrini? (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vuoi lottare per lo scudetto con Scamacca come centravanti? Io non mi convincerò mai di questo, Morata era il minimo sindacale. Con questo attacco, e Scamacca, non so neanche se sei da Champions (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Morata va al Milan, la Roma prende una toppa clamorosa. Dalla scorsa stagione, sono stati spesi 7 milioni sul mercato: fosse successo con Pallotta, l’avremmo massacrato. Poi si dirà: hanno portato Dybala. Sì ma perché c’è Mourinho… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)