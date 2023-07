BALZANI: "La Roma proverà a prendere sia Morata che Scamacca" - CAPPIOLI: "Ma ora è più debole dello scorso anno"

Aspettando l'attaccante, e il centrocampista, arriva Kristensen che per Francesco Balzani "partirà titolare anche perché ci vuole molto poco per fare meglio di quanto fatto vedere da Karsdorp o Celik". Sull'attaccante, stando alle ultime indiscrezioni, il preferito di Mourinho è Alvaro Morata. Che Furio Focolari definisce "un sogno proibito, ha uno stipendio troppo alto".

Massimiliano Cappioli, infine, è intervenuto commentando così le operazioni della Roma finora: "Mi sembra che la Roma si stia muovendo poco, mi pare una squadra più debole dello scorso anno che si ritrova senza centravanti".

Mancano gli attaccanti, a Trigoria sanno che c’è urgenza ma non vogliono farsi prendere per il collo. Durante il ritiro in Portogallo penso l’attaccante ci sarà (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se continuiamo a parlare di Scamacca e di Morata la Roma non va da nessuna parte. Il West Ham paga 36 milioni un calciatore, perché te lo deve dare in prestito? Morata per me è un sogno proibito, ha uno stipendio troppo alto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi sembra che la Roma si stia muovendo poco, mi pare una squadra più debole dello scorso anno che si ritrova senza centravanti. Per lottare per la Champions League ci sono squadre più forti (MASSIMILIANO CAPPIOLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Kristensen partirà titolare anche perché ci vuole molto poco per fare meglio di quanto fatto vedere da Karsdorp o Celik. La Roma ha deciso di provare a prendere sia Scamacca che Morata (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dal video mi sono sembrati tutti come se fossero in una sala d’attesa di uno studio medico, sembravano impazienti. Quando Mourinho è rientrato e ha fatto quella dichiarazione veloce sul mercato avevo detto che quella battuta non mi aveva lasciato troppo tranquillo. Se mettiamo assieme altri elementi, dalla lavagna tattica all'ultimo video, effettivamente si compone un quadro complessivo che non è rassicurante (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)