AGRESTI: "Morata? Per Mourinho sarebbe la soluzione migliore" - PRUZZO: "Mi aspetto altro per l'attacco"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non impazzisco per Morata, mi aspetto altro per l'attacco della Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata? Non è la scelta migliore per la Roma. È bravo, ma preferirei andare su un giocatore di prospettiva (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata ti garantisce 15 gol a stagione. Dopo tanti acquisti a zero, dai Friedkin mi aspetto un colpo più costoso in attacco (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata? Sposta molto il fatto che la Roma non potrà usufruire del Decreto Crescita, la trattativa non è semplice. Per Mourinho il centravanti spagnolo sarebbe la soluzione migliore, per la società no (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata è più vicino alla Roma di quanto si pensi, è sempre stato l’obiettivo principale e (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)