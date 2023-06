ZAZZARONI: "Mou e Friedkin non hanno parlato di rinnovo" - PRUZZO: "La Roma si sta muovendo bene sul mercato"

Dopo la notizia dell'incontro tra il presidente della Roma, Dan Friedkin, e il tecnico, José Mourinho, lungo le frequenze radiofoniche della Capitale ci si interroga riguardo il contenuto del meeting. "Credo che Mourinho e Friedkin si siano visti, ma senza parlare di rinnovo", spiega Ivan Zazzaroni. Augusto Ciardi, invece, torna sulla decisione dello Special One di uscire dall'Uefa Football Board: "È una scelta forte e una mossa mediatica importante". Si concentra sul mercato, infine, Roberto Pruzzo: "La Roma si sta muovendo molto bene sul mercato, Pinto sta dimostrando tutte le sue qualità".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma si sta muovendo molto bene sul mercato, Pinto sta dimostrando tutte le sue qualità. I tifosi si aspettano un centravanti che faccia strabuzzare gli occhi, sarà fondamentale. Il rinnovo di Smalling è il colpo migliore della Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Le cessioni dei giovani hanno fatto guadagnare poco alla Roma, forse è dovuto anche alla qualità di questi giocatori (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

I problemi di Inter, Milan e Juventus devono far pensare anche alla Roma che tutto è possibile in questo campionato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma si sta muovendo molto bene sul mercato e con grande anticipo rispetto alle concorrenti. Il ritorno di Llorente è una mossa importante e Aouar è un grande giocatore. La Roma deve prendere un centravanti vero, non una scommessa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

C’è stato un incontro tra Mourinho e Dan Friedkin, ma ovviamente non si trattava di una resa dei conti. La decisione dello Special One di uscire dal Football Board è forte, una mossa mediatica importante (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La spina dorsale della Roma va migliorata, perché da anni stenta un po’ in campionato, mentre nelle coppe ha fatto molto bene (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che Mourinho e Friedkin si siano visti, ma senza parlare di rinnovo. La tournée della Roma, ad oggi, è saltata, e allo Special One non dispiace. Boniek e il portoghese sono compatibili, Zibì sarebbe l’uomo giusto. Mercato? Mancano giocatori, ne servono tanti. Tra Scamacca e Morata preferirei lo spagnolo (IVAN ZAZZARONI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)