SALOMONE: "Mou non meritava alcun tipo di sanzione, mi sembra un accanimento" - SABATINO: "Adama Traoré è il classico giocatore che esalta l'Olimpico con i suoi strappi"

La squalifica di José Mourinho e il calciomercato della Roma: sono questi i temi principali trattati durante le trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale. "Lo Special One non meritava alcun tipo di sanzione, mi sembra ci sia un accanimento", afferma Luigi Salomone. Emanuele Sabatino, invece, parla di Adama Traoré, accostato in questi giorni alla Roma: "È il classico giocatore che esalta l'Olimpico con i suoi strappi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho non meritava alcun tipo di sanzione, mi sembra ci sia un accanimento (LUIGI SALOMONE, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A Roma c'è la moda di idolatrare Mourinho, non è stato squalificato solo per le critiche a Chiffi. Io penso che il reato d’opinione sia una cosa seria e ciò non ha niente a che vedere con il calcio. Cerchiamo di dare una dimensione a certe frasi... (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per Frattesi meglio incassare 10 milioni e lasciare che altre squadre se lo prendano. Io andrei più su un attaccante o due che su un centrocampista (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho non è furioso per la squalifica. Ha deciso di non chiedere scusa quando ha saputo che sarebbe stato comunque squalificato per una giornata (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Amo Adama Traoré, è il classico giocatore che esalta l’Olimpico con i suoi strappi (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Adama Traoré? Tecnicamente è ruvido, molto confusionario e non prende mai la porta (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)