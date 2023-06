DE SANTIS: "Domani possiamo aspettarci Dybala titolare" - SABATINI: "I Friedkin chiederanno a Mou di onorare il contratto"

Vigilia di Roma-Spezia, ultima partita della stagione giallorossa, in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale, c'è spazio per le indiscrezioni sulla formazione che manderà in campo José Mourinho. "Domani possiamo aspettarci Dybala dal primo minuto, l’argentino vuole giocare", dice Matteo De Santis. Sandro Sabatini, invece, si concentra sul futuro dello Special One: "Sono sicuro che i Friedkin gli chiederanno di continuare con la Roma visto che ha un contratto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto"

Il modo di fare dei Friedkin rientra nella scuola americana e questo a Mourinho non va giù. Sono sicuro che gli chiederanno di continuare con la Roma visto che ha un contratto (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per colpa di Mourinho si parla solo degli arbitri. Non è normale che si parli solo di questo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Quello di Taylor è un arbitraggio inaccettabile. Sul discorso Mourinho, secondo me già ci sono degli accordi con la società e lo capiremo nei prossimi giorni. C'è sempre un contratto da onorare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Contro il Siviglia Smalling ha giocato una partita eccezionale. Mi dispiace che Dybala non abbia giocato gli ultimi 60 minuti di partita e non abbia calciato il rigore. Credo ci sia una differenza enorme tra il modo di pensare a breve termine di Mourinho e dei Friedkin (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se andasse via Mourinho sarebbe una bella gatta da pelare per la società. Il portoghese ha concesso una grande apertura al club, ha detto di voler restare. Vorrebbe che la squadra fosse rinforzata e che fosse studiata una linea comunicativa comune (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Domani possiamo aspettarci Dybala dal primo minuto, l’argentino vuole giocare. Per quanto riguarda la gestione della partita con il Siviglia, posso recriminare solo per l’ingresso di Wijnaldum e per la sostituzione di Pellegrini (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)