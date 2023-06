PRUZZO: "Solo Mourinho può convincere un top a venire nella capitale" - TREVISANI: "La Roma ha un grande centrocampo"

Il calciomercato resta il tema principale affrontato nell'etere romano, sia in entrata che in uscita: "Solo Mourinho può convincere qualche top ad accettare la Roma", questo il pensiero di Roberto Pruzzo. Questo il pensiero di Stefano Agresti sul possibile affare Scamacca: "Hanno speso tanto per lui, perché dovrebbero arrivare a darlo in prestito?". Così invece Francesco Balzani: "Boniek ha avuto dei contatti con i Friedkin".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Per quanto riguarda il mercato confido molto in Mourinho, solo lui può convincere qualche top ad accettare la Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non so per quanto tempo la Roma può permettersi di aspettare il West Ham. Alla lunga può anche darsi che il club inglese molli la presa ma hanno speso tanto per Scamacca e perché dovrebbero arrivare a darlo in prestito? (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se penso a Matic, Pellegrini, Cristante, Aouar, penso a un grande centrocampo. Con una punta e con Belotti dietro, sarebbe un ottimo attacco. L’unica cosa leggermente sotto sarebbe il portiere a quel punto (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Boniek ha avuto dei contatti con i Friedkin, non si sa però quale sia stato il contenuto di questi incontri, sicuramente un qualcosa c’è. Verratti è il primo giocatore che vuole Luis Enrique quindi è improbabile che possa lasciare il PSG, inoltre il prezzo è veramente alto quindi mi sembra fantascienza che possa venire a Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Con Morata, Frattesi e Berardi sarebbe un mercato molto importante. Secondo me, in condizioni normali la Roma dovrebbe poter essere in grado di fare un mercato simile. Tutti dicono che dal 1° luglio in poi inizierà un altro tipo di mercato, sono curioso di sapere di quale budget la Roma potrà disporre (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Le parole dell’agente di Verratti fanno pensare che possa andare via, ma non per forza alla Roma (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono ore calde per Volpato e Missori anche se c’è ancora una divergenza sulla valutazione di Volpato, non inferiore agli 8,5 milioni presi per Tahirovic. Vina e Kluivert restano in trattativa col Bournemouth, oggi potrebbero esserci novità (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)