ORSI: "La Roma può puntare a qualcosa di meglio di Scamacca" - CORALLO: "Morata sarebbe l'ideale"

Si parla di mercato nell'etere romano, in particolare dell'attaccante che la Roma dovrà prendere per sostituire Abraham.

Frattesi sarebbe molto conveniente per la Roma, ma con l’arrivo di Aouar c’è un po’ di affollamento nel reparto di centrocampo. I giallorossi senza Abraham hanno Belotti, quindi zero gol in campionato (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Scamacca? La Roma può puntare a qualcosa di meglio (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha bisogno di una sicurezza in attacco, non di una scommessa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Scamacca ha la caratteristica delle sportellate, mentre Morata fa reparto da solo e può giocare sia come prima sia come seconda punta. Inoltre è compatibile con quasi tutti gli attaccanti presenti nella rosa della Roma (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il West Ham vuole monetizzare dalla cessione di Scamacca, per ora rimane un nome sullo sfondo ma al momento è una trattativa congelata (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)