NARDO: "Alla Roma è stata tolta una coppa" - SABATINI: "Non c’erano rigoristi migliori di Mancini e Ibanez?"

È il day after della finale di Europa League, persa dalla Roma ai calci di rigore contro il Siviglia. Lungo le frequenze radiofoniche della capitale si analizzano le cause della sconfitta giallorossa. Alessio Nardo si concentra sulla direzione di gara dell'arbitro Anthony Taylor: "Ciò che la Roma ha dovuto subire ieri è uno schifo, le è stata tolta una coppa". Sandro Sabatini, invece, rivolge l'attenzione sulla scelta dei tiratori dagli undici metri: "Non c’erano rigoristi migliori di Mancini e Ibanez? Mi vengono in mente El Shaarawy e Belotti". Va oltre la finale e guarda all'ultima giornata di campionato, infine, Francesco Balzani: "La prossima partita contro lo Spezia diventa importante per raggiungere l’Europa League".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Dispiace tanto, ma sono fiera della squadra perché ha dato tutto (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ciò che la Roma ha dovuto subire ieri è uno schifo, le è stata tolta una coppa. Mandare sul dischetto Mancini e Ibanez è stata una scelta suicida. Spero in una piccola rivoluzione della squadra, alcuni giocatori hanno dato tutto (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La gestione della partita da parte dell'arbitro è stata terribile (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

C’è stata un’esecuzione da parte dell’arbitro ieri. Wijnaldum? Sembrava come quando Balotelli entrava in campo in polemica con l'allenatore... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha fatto una buona partita e avrebbe anche potuto vincere, ma questo è il calcio. Ridicolo far ribattere il rigore a Montiel (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il risultato è figlio di una serie di piccolissimi episodi che poi hanno portato ai rigori. Non c’erano rigoristi migliori di Mancini e Ibanez? Mi vengono in mente El Shaarawy e Belotti... Il migliore della partita è stato Dybala, il peggiore Mancini (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Wijnaldum non l’ha mai presa e Abraham non ha inciso per niente. Quando perdi ai rigori non c’è tanto da recriminare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Roma da applausi, non si può rimproverare nulla a nessuno. I giallorossi hanno giocato alla pari contro il Siviglia, con Dybala in campo hanno fatto una grande partita (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La prestazione della Roma è stata all’altezza dell’avversario, i giallorossi vanno applauditi. Fino al gol di Dybala gli uomini di Mourinho hanno giocato in maniera diversa, non hanno aspettato e sono andati ad attaccare (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Partita intensissima, di grande coraggio e cattiveria agonistica. La Roma l’ha giocata bene e alla pari (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il primo tempo è stata una festa, una partita giocata in modo intelligente. Nel secondo tempo ho visto una sorta di appagamento. Tolto Matic, ieri nessuno voleva più il pallone (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ero sicuro che la Roma perdesse ai rigori, non aveva più rigoristi in campo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Perché Belotti ed El Shaarawy non hanno tirato i rigori? (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Tutti i giocatori sono con Mourinho. La prossima partita contro lo Spezia diventa importante per raggiungere l’Europa League. La squadra fisicamente è a pezzi, non sarà facile trovare le energie fisiche e mentali per vincere. Poi andranno tirate le somme, potrebbero partire Abraham, Ibanez, Spinazzola e Rui Patricio, e bisognerà vedere la situazione di Zalewski (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)