LENGUA: "Finale di Europa League e sesto posto? Tutti ci avrebbero messo la firma" - PES: "Roma-Cremonese di Coppa Italia la grande macchia della stagione"

Questa sera la Roma affronterà lo Spezia nel match valido per l'ultima giornata di Serie A. Nonostante sia una partita importante poiché in caso di vittoria i giallorossi si qualificherebbero alla prossima edizione dell'Europa League, le emittenti radiofoniche della Capitale si concentrano ancora sulla finale contro il Siviglia. "Finale di Europa League e sesto posto? Tutti ci avrebbero messo la firma", afferma Gianluca Lengua. Lorenzo Pes analizza la stagione dei giallorossi: "Roma-Cremonese di Coppa Italia è la grande macchia della stagione della Roma e dell’avventura di Mourinho".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma non ha meritato di perdere la finale, anzi, forse era da 60-40. Va fatta chiarezza sul futuro (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non possiamo dire che la stagione sia fallimentare dopo la finale persa. La Roma ad aprile è stata costretta a fare una scelta a causa degli infortuni e ha lottato per la Champions come non accadeva da anni. Roma-Cremonese è la grande macchia della stagione della Roma e dell’avventura di Mourinho sulla panchina giallorossa (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

C’è amarezza e rabbia, la finale è stata totalmente rubata. La Roma avrebbe potuto fare un po’ di più in campionato, mentre in Europa ha fatto la voce grossa e ha fatto benissimo (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Difficile dire che la stagione della Roma sia deludente, è negativa solamente in termine di risultati. Tutti avrebbero messo la firma per arrivare in finale e terminare il campionato al sesto posto (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Mi sembra arrivato il momento che i Friedkin traccino una riga e comincino a delineare il futuro dopo la partita di questa sera (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)