FOCOLARI: "Siamo sicuri che la Roma voglia Frattesi?" - CIARDI: "Mourinho e Friedkin non hanno ancora parlato del rinnovo" - BALZANI: "Ndicka acquisto top"

La Roma è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e uno dei profili accostati con maggiore insistenza ai giallorossi è sicuramente Davide Frattesi. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del possibile trasferimento del centrocampista del Sassuolo: "Siamo sicuri che i giallorossi lo vogliano?", si chiede Furio Focolari. Augusto Ciardi, invece, parla dell'incontro tra José Mourinho e Dan Friedkin: "Al momento non si è parlato di rinnovo di contratto". Francesco Balzani parla di Evan Ndicka: "Acquisto top".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Alla Roma mancano giocatori chiave. Se arrivi settimo, hai bisogno di comprare e tanto. Frattesi? Siamo così sicuri che i giallorossi lo vogliano? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha le sue chance per Frattesi. Bisogna tenere conto delle operazioni di Volpato e Missori, in fin dei conti si tratta sempre con il Sassuolo, sono questioni slegate relativamente. Senza dimenticare poi la percentuale sulla rivendita (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Frattesi vuole andare all'Inter anche per una scelta tattica, di ruolo. Appena arrivano i soldi di Brozovic, i nerazzurri possono chiudere con il Sassuolo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Al momento nell'incontro tra Mourinho e Friedkin non si è parlato di rinnovo di contratto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Bellanova non mi dispiacerebbe per niente: in difesa potrebbe migliorare grazie a Mourinho, mentre in attacco è un cavallo pazzo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Ad oggi il favorito per diventare il centravanti della Roma è Scamacca, ma magari tra un mese potrebbero cambiare le carte in tavola... (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Ndicka acquisto top e Aouar è un buon giocatore. La Roma può fare meglio dell’anno scorso sul fronte mercato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Rispetto al mercato dell'anno scorso vorrei giocatori sani, che giochino tutta la stagione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)