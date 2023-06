BALZANI: "Frattesi? Peccato, con Mourinho sarebbe potuto diventare come Barella" - CORALLO: "Quella cifra la spenderei per un regista"

Il calciomercato della Roma continua a muoversi tra le operazioni in entrata, come Aouar e la prossima di Ndicka, e le prime uscite, con la cessione di Tahirovic all'Ajax ufficializzata ieri. "Grande merito di questa cessione va data a chi lo ha creato questo valore facendolo esordire e giocare" il commento di Antonio Felici.

Sempre tra le carte di centrocampo, Francesco Balzani rimpiange il sempre meno probabile arrivo di Frattesi: "Con Mourinho potrebbe o sarebbe potuto diventare uno come Barella". Un profilo che, alle cifre circolate, non convince invece Andrea Corallo: "Se avessi 35 milioni di euro li spenderei per un regista".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Alla Roma in questo momento serve un attaccante che faccia fare il salto di qualità. Bene la cessione di Tahirovic che accontenta sia la società che il calciatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Tahirovic? La Roma non ci ha creduto più di tanto, altrimenti non lo avrebbe mai venduto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha bisogno di un centravanti almeno fino a che non torna Abraham e io continuerò a fare il nome di Nzola (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La vendita di Tahirovic è stata una operazione più che voluta sostanzialmente necessaria per arrivare ai famosi 30 milioni di plusvalenza, è un calciatore ancora un po’ grezzo ma ha delle grandi potenzialità e soprattutto nell’Ajax potrebbe diventare un signor giocatore. Grande merito di questa cessione va data a chi lo ha creato questo valore facendolo esordire e giocare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per Icardi sarebbe l’ideale ritrovarsi in Italia, dopo l’esperienza all’Inter, con un allenatore come Mourinho che non lo ingabbi in schemi e passaggetti. Lo immagino il primo giorno di ritiro che spiega: lo schema è semplice, bisogna far arrivare la palla in area a Icardi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Frattesi con Mourinho potrebbe o sarebbe potuto diventare uno come Barella. Purtroppo ad oggi però è l’Inter ad avere l’accordo sia con il calciatore che con il Sassuolo quindi nel momento in cui incasserà i soldi di una cessione andrà a completare l’acquisto. Servirebbe un vero e proprio miracolo per vedere Frattesi in giallorosso (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

35 milioni di euro per Frattesi sono una cifra alta, anche se per un giocatore forte. Il Bove visto lo scorso anno può dare quell’inserimento, quella capacità in zona gol anche. Se avessi 35 milioni di euro li spenderei per un regista (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quei soldi non li spenderei a centrocampo, penserei prima ad un attaccante come Icardi o a un esterno che sia un crack (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)