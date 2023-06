AGRESTI: "Morata profilo perfetto per la Roma" - ORSI: "Serve un centravanti da 15 gol"

Impazza il mercato nell'etere romano, con la questione centravanti che tiene banco: "Alla Roma serve un centravanti che può giocare anche da seconda punta e in questa ottica Morata è il profilo giusto", così Stefano Agresti. Questo invece il commento di Nando Orsi: "Per l'attacco non prenderei mai Scamacca, sarebbe peggio di Belotti. Icardi, invece, sarebbe il giocatore top. Alla Roma serve un centravanti da 15 gol "

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Gli acquisti di Aouar e Ndicka sono positivi. Tielemans è un ottimo giocatore, ma la priorità della Roma deve essere l'attaccante: io prenderei Icardi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per l'attacco non prenderei mai Scamacca, sarebbe peggio di Belotti. Icardi, invece, sarebbe il giocatore top. Alla Roma serve un centravanti da 15 gol (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Alla Roma serve un centravanti che può giocare anche da seconda punta e in questa ottica Morata è il profilo giusto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Icardi vuole andare a Milano e si è inserito anche il Monza. La Roma è alla ricerca di un nuovo portiere titolare, Rui Patricio è stato un investimento completamente sbagliato. Vicario è il preferito di Pinto, ma è imprendibile (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sotto un certo punto di vista, ciò che ha fatto Mourinho non lo hanno fatto neanche Totti, Falcao o Sensi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)