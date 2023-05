TREVISANI: "Sulla carta la Roma è meglio del Bayer Leverkusen" - BALZANI: "Dybala non è al 100%, ma è pronto per partire titolare"

C'è grandissima attesa per Roma-Bayer Leverkusen, match valido per l'andata della semifinale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Lungo le emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è proprio la sfida europea: "Sulla carta la Roma è meglio del Bayer Leverkusen", afferma Riccardo Trevisani. Francesco Balzani, invece, parla delle condizioni della 'Joya': "Dybala non è al 100%, ma partirà titolare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se fossi il PSG punterei su Zidane piuttosto che su Mourinho (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Bove è un calciatore utilissimo, ha un buon piede ed è anche dinamico: è un centrocampista moderno (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è meglio del Bayer Leverkusen sulla carta (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala non è al 100%, ma è pronto per partire titolare. Anche Wijnaldum è recuperato e secondo me giocherà dal 1’. Smalling ha qualche possibilità di recuperare per la semifinale di ritorno. Secondo me Ndicka è un profilo indicato direttamente da Mourinho mentre Aouar, nonostante sia un buon giocatore, non mi sembra sia riconducibile a lui (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho è una delle possibili opzioni del PSG, ma non è l'obiettivo numero uno. Inoltre il club preferirebbe un tecnico francese. Ho l’impressione che la tendenza dei Friedkin sia quella di iniziarsi a muovere sul mercato a prescindere da Mourinho. Da un lato però non mi sembra che ci sia una vera e propria programmazione, ma una caccia alle occasioni che il mercato offre come i parametri zero (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)