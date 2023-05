TREVISANI: "Metterei El Shaarawy con Abraham davanti" - BALZANI: "Con Mourinho Roma da scudetto il prossimo anno"

Poco più di 24 ore. Si va consumando l'attesa della finale di Europa League con i commenti radiofonici di speaker e opinionisti. Da 9 a 9, le parole di Roberto Pruzzo: "Abraham deve giocare dal primo minuto". Riccardo Trevisani completa la coppia d'attacco così: "Farei giocare El Shaarawy davanti con Abraham".

Infine, Francesco Balzani si lancia verso l'anno prossimo: "Sono convinto che se Mourinho restasse, la Roma potrà competere per lo scudetto nella prossima stagione".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Credo che difficilmente Dybala sarà in campo dall’inizio. La mia preoccupazione riguarda le fasce, lì la Roma si giocherà tanto. Abraham deve giocare dal primo minuto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per la Roma potrebbero essere decisivi gli strappi di Wijnaldum e la qualità di Dybala. I giallorossi aspetteranno e ripartiranno, ma senza la Joya sarebbe più difficile farlo. Non penso che Mourinho si discosterà molto dal modo in cui ha affrontato il Bayer Leverkusen (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il Siviglia è una squadra molto solida, penso che domani sera prenderà il sopravvento sulla Roma, ma offrirà delle occasioni ai giallorossi. Tra Ibanez e Llorente, credo che giocherà il brasiliano, mentre penso che Abraham sia in vantaggio su Belotti (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi sembra difficile lasciare fuori El Shaarawy, è quello che ha più gol nella Roma ora. Lo farei giocare davanti con Abraham (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho visto la squadra molto serena e consapevole a Trigoria. Sono convinto che se Mourinho restasse, la Roma potrà competere per lo scudetto nella prossima stagione. Ma non sono convinto che Mourinho resterà... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)