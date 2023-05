TORRI: "Mi aspetto Cristante al centro della difesa a tre" - BALZANI: "È più facile arrivare in Champions tramite l'Europa League"

È la vigilia di Monza-Roma e lungo le frequenze radiofoniche della capitale ci si interroga sulle scelte di formazione da parte di José Mourinho. "Credo che domani schiererà la difesa a 3 con Cristante tra Mancini e Ibanez", ipotizza Piero Torri. Francesco Balzani, invece, sceglie la via più agevole per raggiungere l'obiettivo stagionale dei giallorossi: "Qualificazione in Champions League? Per la Roma è più facile arrivarci tramite l'Europa League rispetto al campionato". Guarda già alla prossima stagione, infine, Gianluca Lengua: "Mourinho? Non puoi pensare che faccia l'ultimo anno con il contratto in scadenza. Credo che il tecnico voglia restare ma con una rosa all'altezza".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il Monza gioca bene e a viso aperto, quindi potrebbe lasciare degli spazi alla Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Monza è affrontabile nonostante tutti gli infortuni. I brianzoli potrebbero essere in difficoltà perché non sono abituati a giocare tre volte in una settimana (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Qualificazione in Champions League? Per la Roma è più facile arrivarci tramite l'Europa League rispetto al campionato. Sono molto orgoglioso di questa squadra (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Roma-Milan? I giallorossi meritavano di vincere, hanno creato le azioni più pericolose. Non ho perso la speranza di arrivare in Champions League tramite il campionato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Follieri non ha alle spalle un fondo saudita, lui sostiene di essere in grado di comprare la Roma da solo. Non c'è nessuna trattativa, i Friedkin in questo momento non vogliono cedere la Roma (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi auguro che la Roma non cambi proprietà. I Friedkin sono proprietari danarosi, stanno facendo cose importanti (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho non ripasserà alla difesa a 4, secondo lui è una complicazione enorme togliere la difesa a 3 (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Secondo me la difesa con Cristante, Mancini e Ibanez può essere un'alternativa per domani, con Bove e Pellegrini davanti alla difesa. Mourinho? Non puoi pensare che faccia l'ultimo anno con il contratto in scadenza. Credo che il tecnico voglia restare ma vuole una rosa all'altezza (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho vuole rimanere alla Roma ma con il rinnovo di contratto. I Friedkin vogliono prima aspettare la fine della stagione (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non credo che i Friedkin siano contenti di ascoltare il loro allenatore dire che la Roma non ha una rosa all'altezza (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Un passaggio alla difesa a 4 sarebbe sorprendente visti gli equilibri che la Roma ha trovato con la linea a 3 (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che domani Mourinho schiererà la difesa a 3 con Cristante tra Mancini e Ibanez, mi aspetto Pellegrini con Bove in mezzo al campo ed El Shaarawy e Solbakken alle spalle di Abraham (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)