TORRI: "La confidenza con il gol di El Shaarawy potrebbe fare comodo mercoledì" - MAIDA: "La Roma non meritava di perdere"

All'indomani della sconfitta rimediata dalla Roma sul campo della Fiorentina, le attenzioni sono più che mai interamente rivolte alla finale di mercoledì sera contro il Siviglia. L'etere romano fa un ultimo passo indietro sulla prestazione dei giallorossi. Secondo Roberto Maida "la Roma non meritava di perdere". Emanuele Sabatino torna invece sulla performance di Roger Ibanez: "Llorente deve giocare titolare a Budapest al suo posto". Piero Torri si pone un'ulteriore domanda, ma questa volta il soggetto della sua riflessione è Abraham: "Quello vero qual è, quello di questa stagione o quello dell'anno scorso?".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Perdere le partite non fa piacere a nessuno, ma ieri la Roma non meritava la sconfitta, anzi. La confidenza con il gol confermata da El Shaarawy potrebbe fare comodo in finale. Il vero Abraham qual è, quello di questa stagione o quello dell'anno scorso? (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non va fuori dalla Champions per il pareggio di ieri. I giallorossi nell'ultimo mese hanno fatto all-in sull'Europa League (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è Servito)

La Roma ieri non meritava di perdere. Belotti ha giocato un buon primo tempo, mentre nella ripresa ha avuto un’involuzione. Quando Tahirovic è stato spostato nella posizione di mezzala è andato un po’ in tilt (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Ieri la Roma è stata a lungo in controllo della partita, ma l’atteggiamento finale ha rovinato tutto. Belotti è utile in determinate fasi della partita, Tahirovic ha fatto una prestazione decente per almeno un’oretta (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Llorente deve giocare titolare a Budapest al posto di Ibanez. Il Siviglia è una squadra scorbutica, ma rimango fiducioso che sia battibile. Sarà una partita episodica (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La stagione del Siviglia è caratterizzata dalla casualità. En-Nesyri è un giocatore che occupa l’area. Ho visto malissimo Wijnaldum con la Salernitana, mentre ieri ha fatto benino (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)