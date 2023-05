TORRI: "I risultati di ieri lasciano uno spiraglio aperto in campionato" - ASPRI: "Mi aspetto un turnover chirurgico"

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Bologna-Roma, partita potenzialmente importante in ottica classifica, ma soprattutto un intermezzo in vista della gara di giovedì sera contro il Bayer Leverkusen. Proprio pensando a quella partita José Mourinho oggi potrebbe optare per una formazione B. Proprio su questo si è soffermato l'etere romano. Fabrizio Aspri: "Credo che Mourinho metterà in campo un mix tra ragazzi e veterani, mi aspetto un turnover chirurgico". Piero Torri non perde di vista la classifica in campionato: "I risultati di ieri ti aprono uno spiraglio di Champions diretta in campionato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non riesco a rimproverare niente a Belotti, analizzo la sua stagione, ma non riesco a dargli un'insufficienza. In prospettiva futura lo terrei, anche perché è molto bene integrato nel gruppo (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono curioso di vedere all’opera Missori. La sconfitta del Milan potrebbe cambiare le scelte di Mourinho (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Mi sembra strano che non giochi Camara. I risultati di ieri ti aprono uno spiraglio di Champions diretta in campionato, con i tre punti oggi saresti quarto in classifica, perché io la Juventus non la considero... (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che Mourinho metterà in campo un mix tra ragazzi e veterani, mi aspetto un turnover chirurgico. Le scelte di oggi sono coraggiose, ma anche la conseguenza di una rosa ricca di giovani. Missori è molto stimato a Trigoria (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Mancini e Ibanez sono due difensori che hanno bisogno di una guida, anche per questo Smalling è fondamentale. Oggi la Roma deve provare a vincere, senza stancare chi dovrà giocare a Leverkusen. Bove è un giocatore con spiccate doti offensive e grande capacità di riempire l’area (SIMONE VOCCIA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Negli ultimi due anni Smalling ha sbagliato pochissimo, è stato una certezza. Quando non è stato in campo, Ibanez ha sofferto tantissimo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)