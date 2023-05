SABATINI: "La Roma non parte battuta contro l'Inter" - DE SANTIS: "Sarà importante non perdere"

A poche ore dalla sfida contro l'Inter, che dirà molto in ottica Champions, nell'etere romano si analizza il momento dei giallorossi: "Il pronostico di oggi non è a favore della Roma, che però non parte battuta, al di là di tutte le assenze", il pensiero di Sandro Sabatini. Una sfida importante ma non ancora decisiva secondo Matteo De Santis: "Non credo che, nonostante gli scontri diretti, questa giornata sia particolarmente decisiva per la Champions, ci sono ancora delle caselle aperte. La Roma stasera deve cercare di non perdere"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma in questo momento non poteva incontrare una squadra più difficile dell’Inter, ma potrebbe trovare la soluzione giusta in ripartenza. Se Mourinho non avesse vinto la Conference League, il suo anno e mezzo alla Roma sarebbe stato piuttosto deludente (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il pronostico di oggi non è a favore della Roma, che però non parte battuta, al di là di tutte le assenze. Non posso che essere critico nei confronti delle prestazioni dialettiche di Mourinho (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi sembra che Bove possa diventare un calciatore importante. La differenza tra la Roma e l’Inter di oggi è molto grande, nell’ultima mezz’ora i nerazzurri potranno sfruttare i cambi, al contrario dei giallorossi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se Spinazzola giocasse tutta la partita contro l’Inter, rischierebbe di arrivare male al match di giovedì con il Bayer Leverkusen. Nelle ultime due partite la Roma non ha giocato bene, ma ha messo il cuore in campo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non credo che, nonostante gli scontri diretti, questa giornata sia particolarmente decisiva per la Champions, ci sono ancora delle caselle aperte. La Roma stasera deve cercare di non perdere (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo 92.7)

Contro l'Inter servirà una squadra coraggiosa, non solo nel difendere ma anche nel tentare gli uno contro uno (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Bove ti da la sensazione di essere un ragazzo pronto a certe partite, è sempre concentrato e difficilmente sbaglia approccio alla partita (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)