PRUZZO: "Raggiungere la finale di Europa League salverebbe la stagione" - BALZANI: "Convinto che Mourinho voglia restare alla Roma"

Domani la Roma affronterà allo Stadio Olimpico il Bayer Leverkusen nel match valido per l'andata della semifinale di Europa League e in programma domani alle ore 21. Lungo le emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio di questa grande sfida europea: "L'accesso alla finale salverebbe la stagione", afferma Roberto Pruzzo. Francesco Balzani, invece, parla del futuro di Mourinho: "Sono convinto che voglia restare alla Roma".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Se la Roma arrivasse in finale di Europa League, dopo quella di Conference dello scorso anno, passerebbe alla storia e salverebbe la stagione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha delle assenze che possono condizionare il risultato. Per battere il Bayer Leverkusen dovrà giocare bene. Le due squadre partono alla pari (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sono convinto che Mourinho voglia restare alla Roma, non sono tra quelli che sta già facendo il funerale. L'allenatore ha fatto all-in, ha messo tutto sul piatto e ora vedrà cosa faranno (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Lo stadio è importante, lo penso dai tempi di Rosella Sensi ma deve restare sullo sfondo. Quello che non ho mai sopportato è che la parte sportiva debba dipendere dalla costruzione di uno stadio (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per me Cristante arretrerà in difesa e a centrocampo giocheranno Matic e Bove, anche se non escludo l'impiego di Camara. Dybala dovrebbe partire titolare, mentre Wijnaldum dalla panchina (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per me Dybala parte titolare, mentre Spinazzola non è così sicuro di giocare dal primo minuto. Domani alla Roma servirà un'impresa (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)