PRUZZO: "Mourinho ha cambiato la testa della squadra e della città" - FELICI: "I giocatori sono disposti a buttarsi nel fuoco per lui"

Il prossimo impegno della Roma si avvicina, infatti lunedì i giallorossi affronteranno allo Stadio Olimpico la Salernitana nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni dell'emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare di José Mourinho e della finale di Europa League contro il Siviglia. "Mourinho va confermato perché ha cambiato la testa di questa squadra e della città", afferma Roberto Pruzzo. "I giocatori sono disposti a buttarsi nel fuoco per lui", dice Antonio Felici. Augusto Ciardi analizza il percorso di Mourinho alla Roma: "L'avventura dello Special One sulla panchina giallorossa non è flop a prescindere dall’esito della finale di Europa League".

Il Siviglia ha un momento di forma che non rispecchia la sua classifica in Liga. Ha cominciato male, ma adesso nelle ultime dieci partite ha vinto più del Barcellona (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho ha preparato la partita per lo 0-0, mi sembra riduttivo definirlo fortunato. Credo che se il PSG si farà sotto lui andrà via. Il Siviglia? È una squadra complicata da affrontare, anche loro come i giallorossi hanno puntato tutto sulla coppa (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Wijnaldum? Cambia moltissimo averlo o non averlo a disposizione, anche solo a partita in corso può essere utile (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

