MATTIOLI: "Roma leggermente favorita sul Siviglia" - CIARDI: "Ancora nessuna decisione sul futuro di Mou"

È il giorno. Alle ore 21 la Roma si gioca la possibilità di vincere l'Europa League in finale contro il Siviglia, nel match in programma alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale il tema fondamentale è quello legato alla partita. "Vedo meglio una formazione muscolare. Spero non ci sia bisogno di Dybala", dice Mario Mattioli. Augusto Ciardi, invece, si concentra sul futuro di José Mourinho: "Almeno fino a qualche ora fa, fidatevi, non era stata presa nessuna decisione ancora".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho è un maestro. Stasera ha una piccolissima percentuale in più di vittoria rispetto al Siviglia. Vedo meglio una formazione muscolare. Spero non ci sia bisogno di Dybala (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mou è il valore aggiunto della Roma. Bisogna pensare anche all'eventualità di andare oltre i 90 minuti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Questa sera bisognerà saper gestire le emozioni a bordocampo, ma in queste occasioni Mourinho non sbaglia mai. E' un personaggio unico per il calcio mondiale (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non vi fate prendere in giro da chi dice "come vi avevamo detto..." sul futuro di Mourinho. Almeno fino a qualche ora fa, fidatevi, non era stata presa nessuna decisione ancora. Mancini e Pellegrini mi sono sembrati come adepti di una setta... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il futuro di Mourinho, anche se lo conosci, non incide sulla partita perché il pensiero è solo sulla gara. Vincere due finali in due anni non è da tutti. Però affronti un avversario che le ha vinte tutte quelle che ha fatto negli ultimi anni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)