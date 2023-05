MATTIOLI: "La Roma ha una marcia in più del Siviglia" - INFASCELLI: "A Budapest Ibanez titolare e Llorente in panchina"

Meno sette. Manca esattamente una settimana alla finale di Europa League, che la Roma giocherà contro il Siviglia mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. E lungo le frequenze radiofoniche romane è, ovviamente, questo il tema più ricorrente. "La Roma ha una marcia in più rispetto al Siviglia, è più determinata e cattiva", è l'opinione di Mario Mattioli. Roberto Infascelli, invece, ipotizza una delle scelte di formazione di José Mourinho contro gli andalusi: "Mi aspetto Ibanez dall’inizio con Llorente in panchina". Antonio Felici, infine, si concentra sul futuro dello Special One: "Ho la sensazione che i Friedkin o Souloukou non abbiano la più pallida idea di quanto possa essere difficile gestire un dopo Mourinho".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Siamo venuti a conoscenza del fatto che la Roma ha parlato con Nagelsmann. Per il momento solo un primo approccio, perché ancora la situazione sul futuro di Mourinho non è chiara. Anche il Napoli è interessato al tecnico tedesco (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Secondo me la Roma con Mourinho in panchina può vincere la finale. E' già entrato nella storia della Roma con due finali in due anni. Roma aveva bisogno di un personaggio come lui (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha una marcia in più rispetto al Siviglia, è più determinata e cattiva. Credo in una grande partita da parte dei giallorossi. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ho la sensazione che i Friedkin o Souloukou non abbiano la più pallida idea di quanto possa essere difficile gestire un dopo Mourinho. Se vincesse anche l’Europa League, davvero non ti basta neanche Gesù Cristo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Temo che Dybala non riuscirà a recuperare per la finale, ma sono contento che siano tornati Smalling ed El Shaarawy. Bisogna avere più soluzioni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi fido poco di Spinazzola, è un giocatore fragile che spesso è stato costretto a lasciare il campo a gara in corso (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Penso che a Budapest Dybala giocherà titolare e resterà in campo finché ne avrà, mi aspetto Ibanez dall’inizio con Llorente in panchina (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala sente ancora dolore alla caviglia sinistra quando calcia, ad oggi immagino che a Budapest possa subentrare. Mi aspetto Celik a destra e, se dovesse recuperare, Spinazzola a sinistra (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)