MATTIOLI: "Con il Monza sarà una partita complicatissima" - BALZANI: "La Roma deve cercare di sbloccarla subito"

È il giorno di Monza-Roma, in programma alle 21 all'U-Power Stadium, e lungo le frequenze radiofoniche della Capitale ci si interroga su che tipo di gara possa essere per la formazione di José Mourinho. "La formazione di Palladino è convinta di quello che fa, sarà una partita complicatissima", è l'opinione di Mario Mattioli. Secondo Francesco Balzani, i giallorossi avranno un compito ben preciso stasera: "Se il Monza andasse in vantaggio sarebbe difficile da riprendere. La Roma deve cercare di sbloccare subito la partita".

Guarda al mercato estivo, invece, Augusto Ciardi: "Kanté lo prenderei oggi a parametro zero, se sta bene fa la differenza per altri 3 anni in Italia".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto"

Quello di Mourinho è un messaggio per ricompattare la squadra, tutti devono capire il momento particolare e che devono stare lì. Quando si fanno le trasferte tutti insieme è una cosa molto aggregante. Ci sarà qualche muso lungo dei calciatori infortunati, ma è giusto così. Tutte le squadre dovrebbero farlo, soprattutto nei momenti cruciali (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma va a giocare a Monza contro una squadra da non sottovalutare. Nessuno pensava che il Monza potesse fare un campionato di questo livello. La formazione di Palladino è convinta di quello che fa, sarà una partita complicatissima (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Da quel poco che conosco della Roma Primavera faccio davvero fatica a individuare giocatori che possano essere inseriti in prima squadra. Kanté lo prenderei oggi a parametro zero, se sta bene fa la differenza per altri 3 anni in Italia (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sentir dire che se non viene costruito lo stadio, i Friedkin andranno via non mi rende molto contento. Perché saremmo da capo a dodici... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

I prossimi 15 giorni sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo principale. Sarà necessario mettere tutto nel campo nelle prossime partite (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi tengo fino alla fine il dubbio tra Cristante e Celik per affiancare Mancini e Ibanez in difesa. Il Monza se la giocherà, è una squadra che se andasse in vantaggio sarebbe difficile da riprendere. La Roma deve cercare di sbloccare subito la partita (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)