LENGUA: "La Roma ha puntato sulla coppa, senza l'Europa League sarebbe arrivata quarta bendata" - PES: "Col Siviglia una sfida molto equilibrata"

Alla viglia della sfida contro la Salernitana, nell'etere romano, in attesa della finale di Europa League contro il Siviglia, si analizza la stagione giallorossa: "La Roma non ha la rosa per arrivare in finale di Coppa Italia e di Europa League e piazzarsi al secondo posto in Serie A. Senza l'Europa League la Roma sarebbe arrivata quarta bendata", il pensiero di Gianluca Lengua. Così invece Alessio Nardo: "Nonostante sia stata spesso a un passo dall’eliminazione, la Roma è rimasta sempre aggrappata all’Europa League con uno spirito incredibile"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Essere arrivati in finale di Europa League è un traguardo incredibile. Siviglia-Roma sarà una sfida molto equilibrata (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per crescere come club bisogna arrivare in fondo alle competizioni europee ed è ciò che sta facendo la Roma. Per me non c’è un grande gap tra i giallorossi e il Siviglia dal punto di vista delle rose (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il modo di giocare della Roma? Non è il massimo del divertimento, ma non c’è niente di male se porta al raggiungimento dell’obiettivo. Mourinho non è ricordato per come ha vinto, ma per quanto ha vinto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Applausi a Mourinho per essere arrivato in finale di Europa League, ma su alcune cose avrebbe potuto fare meglio nei momenti di difficoltà. La Roma sarebbe potuta arrivare quarta (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Mourinho ha fatto qualcosa di straordinario alla Roma. È vero che i giallorossi fanno fatica ad arrivare tra le prime quattro in campionato, ma hanno scelto di puntare sulle coppe europee. La Roma non ha la rosa per arrivare in finale di Coppa Italia e di Europa League e piazzarsi al secondo posto in Serie A. Senza l'Europa League la Roma sarebbe arrivata quarta bendata (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Nonostante sia stata spesso a un passo dall’eliminazione, la Roma è rimasta sempre aggrappata all’Europa League con uno spirito incredibile (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)