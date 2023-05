LENGUA: "La Roma deve andare a Bologna per provare a vincere la partita" - CIARDI: "Ci sono giocatori che devono necessariamente riposare"

Dopo la vittoria nel primo round contro il Bayer Leverkusen, la Roma si rituffa nel campionato con in vista la trasferta di Bologna. Sarà turnover contro i felsinei afferma Auguto Ciardi: "Domani giocano Svilar, Missori e Tahirovic. Più che scelte sono necessità, ci sono giocatori che hanno le gomme a terra e devono necessariamente riposare". "Per le condizioni in cui è, una vittoria della Roma a Bologna sarebbe un miracolo, quella di domenica è una partita difficilissima", questo invece il pensiero di Furio Focolari.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Contro il Bologna cercherei di far riposare almeno 3 o 4 giocatori che hanno necessità di recuperare per farli arrivare al meglio alla partita di giovedì. Mourinho mi sembra molto concentrato sul presente, non è il momento di pensare al futuro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Visto che la Roma giocherà domenica e poi giovedì, il turnover potrebbe essere un po’ meno massiccio. Mourinho sta forzando la mano per un rinnovo di contratto che arriverebbe qualora ci fosse chiarezza riguardo gli obiettivi e il budget per l’anno prossimo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi aspetto la Roma con Svilar in porta, Keramitsis in difesa e Tahirovic a centrocampo. Credo che Mourinho guarderà anche i risultati di oggi e poi deciderà cosa fare, ma non penso che rischierà nulla (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per le condizioni in cui è, una vittoria della Roma a Bologna sarebbe un miracolo, quella di domenica è una partita difficilissima. Non credo che Mourinho rischierà Dybala e Wijnaldum (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non mi aspetto Keramitsis, Volpato e Tahirovic titolari. La Roma deve andare a Bologna per provare a vincere la partita. Credo che Dybala e Wijnaldum giocheranno almeno un tempo in vista di giovedì (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Bove è sempre stato questo giocatore, poteva essere utilizzato di più in alcuni momenti della stagione in cui la mediana della Roma ha sofferto molto. Le qualità di Zalewski stanno emergendo soltanto in parte, Mourinho non deve pensare a lui soltanto come esterno, ma dovrebbe farlo diventare più centrocampista (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Domani giocano Svilar, Missori e Tahirovic. Più che scelte sono necessità, ci sono giocatori che hanno le gomme a terra e devono necessariamente riposare. (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

L'Europa League varrebbe quanto uno Scudetto (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)