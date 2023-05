FOCOLARI: "La Roma deve stare a contatto col Milan, non farei molti cambi" - BALZANI: "Siviglia? Avrei preferito la Juventus"

Prima Salernitana e Fiorentina, con i pensieri a Budapest. Lungo le frequenze radiofoniche si analizzano gli impegni in campionato della Roma in attesa della finale di Europa League contro il Siviglia, in programma il 31 maggio. "La Roma deve stare a contatto col Milan, deve rimanere agganciata senza perdere punti", dice Furio Focolari. "La partita di oggi si può vincere come si poteva vincere quella contro il Bologna", aggiunge Antonio Felici parlando di Roma-Salernitana.

La Roma deve stare a contatto col Milan, deve rimanere agganciata senza perdere punti. C’è la possibilità di entrare in Champions anche dal campionato. Non farei molti cambi, la finale è tra 10 giorni (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ma c'è qualcuno che farebbe a cambio con la posizione di squadre in lotta per la Champions? Io neanche per sogno, c'è la possibilità di vincere un trofeo. E non lo cambierei neanche se la Roma fosse 15esima in campionato (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Siviglia? Corrono e menano, occhio. Cambiano giocatori e allenatori ma sembra sempre lo stesso, è una squadra intensa che ti avvolge ed è una squadra da gara secca. Avrei preferito la Juventus, lo ammetto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Oggi la Roma deve vincere giocando una partita ordinata e seria cercando di salvaguardare i giocatori. Ieri la Fiorentina ne ha cambiati 10 in vista della finale. La Roma deve fare una buona partita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La partita di oggi si può vincere come si poteva vincere quella contro il Bologna. Quando si dice che un allenatore crea un gruppo di acciaio è pura verità, sono convinto che nonostante le assenze e i tanti giovani dal punto di vista dell’impegno e della determinazione la Roma farà una grande prestazione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)