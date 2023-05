FERRAJOLO: "Domani mi aspetto una Roma piena di centrocampisti" - BALZANI: "È leggermente favorita sul Bayer"

L'attenzione, anche lungo le frequenze radiofoniche, è tutta rivolta a Bayer Leverkusen-Roma, ritorno delle semifinali di Europa League in scena domani alla BayArena. "La Roma dovrà essere quel monolite come è già stata. Partirei con una formazione abbottonata", dice Matteo De Santis. "Domani mi aspetto una Roma piena di centrocampisti, davanti Pellegrini ed Abraham", aggiunge Luigi Ferrajolo.

"La Roma sta dimostrando di essere un gruppo molto solido con un super allenatore in panchina. Domani parte leggermente favorita", conclude Francesco Balzani.

La Roma dovrà essere quel monolite come è già stata. Partirei con una formazione abbottonata, quindi con Pellegrini e Wijnaldum oltre a Matic e Bove, con Abraham che ora si fa preferire a Belotti come unico attaccante. E poi a partita in corso si può valutare di cambiare qualcosa (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma andasse in finale ci sarebbe tantissimo di Mourinho, quanto nella vittoria in Conference League dell'anno scorso. Ma come tanto c'è di suo nella squadra che non riesce neanche ad avvicinarsi al 4° posto (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Penso che la Roma, nonostante tutti i casini di formazione, ce la possa fare in qualche modo anche per il tipo di partita che si prospetta: loro attaccheranno e la Roma potrà ripartire e fare male. Mi sento moderatamente ottimista (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se domani si fosse giocata la finale, penso che Dybala e Smalling avrebbero giocato dall’inizio. Ma non essendo la finale sicuramente dovranno essere gestiti vista la condizione precaria. La Roma sta dimostrando di essere un gruppo molto solido con un super allenatore in panchina. Penso che per la partita di domani parta leggermente favorita, ma questo non deve significare assolutamente nulla (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Domani mi aspetto una Roma piena di centrocampisti, davanti Pellegrini ed Abraham. La Roma farà una partita di contenimento e cercherà di contrastare a centrocampo una squadra che ha nel palleggio una delle migliori armi. L'ideale sarebbe ribaltare l'azione con il contropiede, la Roma ci riesce raramente ma Pellegrini ed Abraham sono in grado di farlo (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma arriva discretamente alla partita di domani, ha vinto l'andata e a Bologna i ragazzi si sono comportati bene. La squadra ha un buon carattere, ai giocatori della Roma non si può rimproverare nulla: danno quello che hanno e mai nulla di meno. Una partita di contenimento è pericolosa: si corre il rischio di far fare al Bayer una gara migliore di quello che è in grado di fare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)