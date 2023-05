FELICI: "Gran parte del merito di questa semifinale è di Mou" - SABATINI: "C'è più bisogno di Smalling che di Dybala"

Si avvicina il calcio d'inizio di Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno dell'Europa League. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale si parla ovviamente del match della BayArena. "Se la Roma oggi si trova a giocarsi la finale di Europa League gran parte del merito è di Mourinho", è l'opinione di Antonio Felici. Si concentra sul recupero degli infortunati, invece, Sandro Sabatini: "Dybala credo stia bene, ce ne è tanto bisogno. C’è ancora più bisogno di Smalling". Risolve il ballottaggio sulla fascia destra, infine, Emanuele Zotti: "Celik-Zalewski? Andrei sul turco, per quanto fatto vedere all'andata e per la sua vocazione difensiva che nella partita di stasera potrà aiutare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Le squadre tedesche sono fastidiose, ma anche le squadre di Mourinho. La Roma deve tenere botta, il primo tempo sarà fondamentale. Mourinho deve sperare che Smalling e Dybala non debbano entrare subito. Lì c’è da soffrire, da sperare che l’episodio non ti vada contro (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala? Per la Roma è un rischio calcolato, se devi fare uno sforzo per raggiungere l’obiettivo si fa, è già successo. Speriamo non ce ne sia bisogno. La situazione infortunati non la risolvi subito, senza Smalling la Roma subisce (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Celik-Zalewski? Andrei sul turco, per quanto fatto vedere all'andata e per la sua vocazione difensiva che nella partita di stasera potrà aiutare. Il dubbio me lo tengo su Smalling... (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'unico asterisco nella formazione lo tengo per la corsia destra: tutti danno Celik ma non ne sarei così sicuro... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non troverà un ambiente facile e il Leverkusen non è una squadra banale da affrontare. C’è da stare molto attenti. Dybala credo stia bene, ce ne è tanto bisogno. C’è ancora più bisogno di Smalling (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma oggi si trova a giocarsi la finale di Europa League gran parte del merito è di Mourinho. Penso che il portoghese non schiererà dall’inizio Dybala e Smalling, per il resto la formazione dovrebbe essere quella dell’andata, con Wijnaldum dall’inizio (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)