DI GIOVAMBATTISTA: "Dybala? Potrebbe essere pretattica di Mourinho" - BALZANI: "Dal caso di Serra c'è una persecuzione sul tecnico"

Tra il pareggio col Bologna e il ritorno della semifinale di Europa League all'orizzonte: lungo le trasmissioni radiofoniche si analizzano gli impegni e le scelte della Roma. "Quella su Mourinho di Dybala potrebbe essere pretattica", dice Ilario Di Giovambattista. "Io non escludo che possa essere confermato Cristante al centro della difesa pure se Smalling dovesse essere a disposizione per giovedì", aggiunge Augusto Ciardi.

"Da quando c'è stato il caso di Serra c'è una persecuzione su Mourinho", conclude Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

L’obiettivo di Mourinho ieri era arrivare a giovedì con la formazione migliore e i giocatori riposati (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma poteva avere qualche punto in più in campionato, ne ha persi di importanti. Resto convinto che sia una squadra con un grande potenziale (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quella su Mourinho di Dybala potrebbe essere pretattica. Ieri Orsato ha arbitrato contro la Roma. Tahirovic mi è piaciuto molto, la fase difensiva dei giallorossi è pazzesca. La Roma ha una rosa più competitiva della Lazio (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Io non escludo che possa essere confermato Cristante al centro della difesa pure se Smalling dovesse essere a disposizione per giovedì (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma arrivasse in finale di Europa League, mollerebbe sicuramente in campionato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quello su Solbakken, per me, non è rigore, diverso invece l'episodio su Ibanez. Corsa Champions? Col Milan avanti di due punti e due gol nella differenza reti, se i rossoneri giocano con i titolari e la Roma con le riserve nelle restanti partite credo rimarrà avanti la squadra di Pioli (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Da quando c'è stato il caso di Serra c'è una persecuzione su Mourinho, ieri Orsato va lì ad aspettare la reazione dell'allenatore per buttarlo fuori. Non c'è possibilità quando ci sono queste situazioni e fa bene Mourinho a fare quello che fa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)