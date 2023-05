CORALLO: "Sarà importante non vedere in campo atteggiamenti da ultima spiaggia" - SABATINI: "Dybala talento immenso, ma salta troppi allenamenti"

Manca davvero pochissimo a Roma-Bayer Leverkusen, gara valida per l'andata della semifinale di Europa League e in programma oggi alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Durante le trasmissioni radiofoniche della Capitale si continua a discutere di questa super sfida e delle scelte di José Mourinho. "Stasera sarà importante non vedere in campo atteggiamenti da ultima spiaggia", afferma Andrea Corallo. Sandro Sabatini, invece, si sofferma su Paulo Dybala: "Lui ha un talento immenso, ma salta troppi allenamenti".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Senza Smalling la Roma prende due gol a partita. Bisogna poi sperare di approfittare delle occasioni che avrai davanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Io credo che per Mourinho la soluzione migliore non sia quella di lasciare Roma. Dybala ha un immenso talento, il gioiello della Roma, ma salta troppi allenamenti (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Stasera credo che la Roma attenderà l’avversario e poi ripartirà. Non credo che Mourinho cambierà strategia. Le squadre tedesche per batterle devi giocare bene, sono rognose non si arrendono mai. Mi aspetto una partita fisica e meno tecnica (NANDO ORSI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Sono convinto che se fosse una partita secca, Dybala giocherebbe. Ma trattandosi di due tempi, potrebbe giocare anche solo la seconda parte di questa sfida (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La cosa importante stasera sarà quella di non vedere in campo atteggiamenti da ultima spiaggia (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ndicka? Si è preso un po’ di tempo per decidere, ma secondo me manca poco. Dybala? Secondo me Mourinho già sa se giocherà o meno, è tutta pretattica. La Roma deve intendere questa partita come se fosse quella di ritorno, un po’ come ha fatto contro la Real Sociedad nella gara d’andata giocata all’Olimpico (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La conferenza stampa di Mourinho? Mi sembra di aver capito che l’unico dubbio sia legato al nome di Dybala. Il tecnico ci ha fatto intendere che è più no che sì, ma io non ne sono così sicuro: se dovessi giocarmi un euro lo metterei sull’argentino dal primo minuto. Per vincere servirà fare una partita d’attacco e avere Dybala (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)