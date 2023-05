CIARDI: "Grande lavoro psicologico di Mourinho verso la finale" - ORSI: "A Budapest terrei Dybala e Wijnaldum per gli ultimi 30 minuti"

Domani la Fiorentina, tra cinque giorni il Siviglia a Budapest. Lungo le frequenze radiofoniche il focus è sulla finale di Europa League: "A Budapest terrei Dybala e Wijnaldum per gli ultimi 30 minuti", dice Fernando Orsi. "Non mi piace la gestione del suo infortunio a livello comunicativo", aggiunge Mario Mattioli parlando della Joya. "Mi piace come Mourinho sta preparando la finale. Sta facendo un grande lavoro psicologico", conclude Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La presenza di Dybala a Budapest sarebbe importante anche per i compagni. Contro il Siviglia bisognerà stare molto attenti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che Dybala abbia poche possibilità di scendere in campo, anche per dieci minuti. Non mi piace la gestione del suo infortunio a livello comunicativo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho in campionato sta risparmiando i giocatori per la finale di Europa League. Anche contro la Fiorentina metterà le seconde e le terze linee, ed è giusto così. A Budapest mi terrei Dybala e Wijnaldum per gli ultimi 30 minuti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non penso che Dybala stia bene, ma sono convinto che la Roma stia facendo di tutto per averlo almeno al 50% a Budapest (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi piace come Mourinho sta preparando la finale. Sta facendo un grande lavoro psicologico. Gli allenatori sono gelosi della loro giurisdizione, deve essere solo all’interno dello spogliatoio (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho sa che il suo stile di gioco non favorisce molto gli attaccanti. Siviglia-Roma è una partita equilibrata (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ora le società vogliono riprendere il controllo sugli allenatori, l’unica eccezione è la Lazio. Nagelsmann viene offerto molto in Italia, Thiago Motta è un altro nome anche se ha un carattere particolare (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Siviglia è una squadra cattiva, che gioca un buon calcio, ed è preparata a diversi tipi di partita. Poi nelle finali contano più gli uomini. La forma mentale della partita, l'impostazione e tutto il resto pendono dalla parte della Roma (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)