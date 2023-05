CIARDI: "Convinto che la Roma andrà in finale" - FELICI: "Bove? Gestione da manuale di Mourinho"

La Roma andrà a Leverkusen un passo avanti rispetto ai tedeschi, grazie al gol di Bove ieri. "Cresce bene e ha qualità" dice Nando Orsi sul centrocampista giallorosso. "Il modo in cui Mourinho ha gestito Bove in questo periodo è da manuale, lo ha portato ad essere un giocatore che in questo momento si sta rivelando importante" aggiunge Antonio Felici.

Il risultato di ieri spinge Augusto Ciardi a sostenere: "Come fa il Bayer a fare 2 gol alla Roma? Sono convinto che i giallorossi siano in finale".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

La Roma ieri sera ha fatto bene anche dal punto di vista mentale. Recuperare qualcuno per giovedì prossimo darà ancora più sicurezza. Bove cresce nel modo giusto, è un ottimo ragazzo. Percentuale di qualificazione alla finale? 55% (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Bove va esaltato e siamo d'accordo, ma allo stesso tempo deve essere lasciato tranquillo. Cresce bene e ha qualità (NANDO ORSI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Come fa il Bayer a fare 2 gol alla Roma? Sono convinto che i giallorossi siano in finale. Mourinho l’aveva prevista proprio così, anche senza utilizzare Dybala e Wijnaldum. Sono convinto che giovedì prossimo, anche se recupererà Smalling, ci sarà Cristante al centro della difesa (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il modo in cui Mourinho ha gestito Bove in questo periodo è da manuale, lo ha portato ad essere un giocatore che in questo momento si sta rivelando importante, è un ragazzo che sta crescendo bene e gli vanno fatti i complimenti (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dal 6 gennaio, al netto di alcuni momenti di basso umore e bassa condizione fisica, la Roma ha ritrovato quell'unità e quella forza che si era vista nel finale della scorsa stagione. Ed è un cosa totalmente ascrivibile all'allenatore (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Premettendo che prima della partita avrei firmato per un pareggio, quella vista in campo ieri è stata una squadra di cui i tifosi possono essere veramente orgogliosi, l’1-0 è un risultato molto buono in vista del ritorno dove i tedeschi dovranno scoprirsi per attaccare e sappiamo tutti quanto la Roma in contropiede sia fortissima (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)