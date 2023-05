AGRESTI: "Siviglia-Roma? 51% di possibilità per gli spagnoli" - CIARDI: "Ad oggi nessuna offerta per Mourinho"

È il giorno di Fiorentina-Roma, in programma oggi alle ore 18, ma lungo le frequenze radiofoniche della Capitale l'argomento principale resta la finale di Europa League che i giallorossi disputeranno contro il Siviglia mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. "Siviglia-Roma sarà una sfida equilibrata, ma gli andalusi sono favoriti dell’1% in più", è il pronostico di Stefano Agresti. Augusto Ciardi, invece, torna sul futuro di José Mourinho: "Ad oggi non sono arrivate offerte".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Dybala? Per me potremmo vederlo in campo in finale: è una partita importantissima e bisogna rischiare il tutto per tutto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per me Dybala partirà in panchina in Siviglia-Roma per poi entrare a 20 minuti dalla fine in caso di parità (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dieci minuti più eventuali supplementari: questo il minutaggio di Dybala in finale di Europa League (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Siviglia-Roma sarà una sfida equilibrata, ma gli andalusi sono favoriti dell’1% in più. Il futuro di Mourinho? Non credo dipenda dalla finale, penso che abbia già deciso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con Dybala in campo avrei dato l’1% in più di vantaggio alla Roma, ma senza la 'Joya' lo do al Siviglia. È comunque una partita equilibrata, da 50-50 (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il futuro di Mourinho? Ad oggi non sono arrivate offerte (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il nome perfetto per sostituire l’eventuale partenza di Mourinho sarebbe stato quello di Tuchel. Il portoghese è riuscito a raggiungere gli obiettivi per i quali competeva con una squadra poco più che normale (MARWAN HAMMAMI, Tele Radio Stereo, 92.7)