AGRESTI: "La Roma ha l'organico per arrivare in Champions" - TREVISANI: "Può fare partite aggressive sempre e in qualunque condizione"

Tra il weekend appena trascorso di Serie A e il turno infrasettimanale: lungo le frequenze radiofoniche si discute del pareggio col Milan e dell'impegno in trasferta della Roma a Monza. "La Roma ha l'organico per arrivare in Champions" dice Stefano Agresti. "La Roma può fare partite più cattive e aggressive sempre e in qualunque condizione, non contano i giocatori a disposizione", aggiunge Riccardo Trevisani.

"La Roma gioca come vuole Mourinho. Ha una squadra a ranghi ridotti e non gioca bene, ma batterla è sempre dura", conclude Gianni Visnadi.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma è una squadra coesa, i giocatori ogni volta danno tutto. Il problema sono gli infortunati, in queste partite ci sarebbe stato bisogno di tutti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Roma-Milan è stata una partita modesta, per i giallorossi sono due punti persi. Il gol preso non rispecchia il carattere dell'allenatore (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

In Roma-Milan, in ogni contrasto, c'era un giocatore della Roma che stramazzava a terra, non ho mai visto una cosa del genere (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me la Roma ha l'organico per arrivare in Champions. Contro il Milan i giallorossi hanno fatto una buona partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma gioca come vuole Mourinho. Ha una squadra a ranghi ridotti e non gioca bene, ma batterla è sempre dura (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma contro il Milan ha fatto il massimo con quello che aveva a disposizione. Mercoledì contro il Monza ha una partita difficilissima. Bove? Mi piace molto, sta crescendo tantissimo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quella contro il Milan non è stata una bella partita, ma la Roma ha tenuto botta in emergenza (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha preparato la partita con il Milan in modo eccellente, la Roma ha battagliato senza fare le barricate. In questo momento può servire anche Camara, Bove ha grandi margini di miglioramento (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma può fare partite più cattive e aggressive sempre e in qualunque condizione, non contano i giocatori a disposizione. La prestazione di Abraham contro il Milan prima del gol era stata inquietante (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)