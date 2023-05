AGRESTI: "Dybala può fare la differenza nel finale" - FELICI: "Belotti non sta in piedi"

Due giorni a Bayer Leverkusen-Roma, con uno dei principali dubbi che riguarda l'impiego di Paulo Dybala. "Ha senso che parta dalla panchina" dice Augusto Ciardi. "Può essere un’arma importante anche a gara in corso" aggiunge Alessio Nardo. Stessa opinione di Stefano Agresti: "La ‘Joya’ può bastare anche a mezz’ora dalla fine, può fare la differenza nel finale".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

Dybala? Se la Roma sta sognando la finale di Europa League è anche grazie a lui, il gol contro il Feyenoord è da fenomeno assoluto. Contro il Bayer Leverkusen può essere un’arma importante anche a gara in corso (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala e Smalling? Può essere controproducente tornare a giocare in una partita a ritmi alti come quella contro il Bayer Leverkusen. La Roma deve cercare di fare male ai tedeschi, dovrebbe giocare una partita più offensiva rispetto al solito (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma giocherà con molta attenzione, il Bayer Leverkusen si riverserà in attacco quindi i giallorossi dovranno essere bravi a difendersi. Il declino di Belotti è nettissimo: ha una buonissima carriera alle spalle, ma non si gioca con il curriculum. Non fa tanti gol da 4/5 stagioni (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma giocherà di attesa e ripartenza contro il Bayer Leverkusen (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi aspetto una Roma guardinga e pronta a ripartire contro il Bayer Leverkusen, ma se ci sarà Dybala non sarà così. I giallorossi hanno dimostrato di essere più forti dei tedeschi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita può durare 120 minuti e se Dybala fosse titolare sarebbe impensabile averlo ai supplementari, ecco perché secondo me ha senso che parta dalla panchina (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto una partita molto attenta da parte della Roma e credo che Dybala non giochi dall’inizio. La ‘Joya’ può bastare anche a mezz’ora dalla fine, può fare la differenza nel finale. Belotti è ancora a zero gol in campionato, sta diventando un problema (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Contro il Bayer Leverkusen potrebbe essere una battaglia, quindi una partita più adatta a Belotti, ma io punterei comunque su Abraham. La Roma giocherà di attesa e contenimento (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non mi sembra sostenibile la soluzione coi 2 attaccanti, Belotti al momento non sta in piedi. Abraham ora si fa preferire nonostante sia confusionario (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se dovessi fare una classifica in base al merito se la Roma dovesse raggiungere un traguardo importante sicuramente al primo posto metterei Mourinho poi i giocatori ed infine la società (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Zaha? E' un Gervinho molto più educato tecnicamente e tatticamente (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)