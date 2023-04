TREVISANI: "Stasera dipende tutto dalla Roma" - AGRESTI: "Servirà una partita senza sbavature" - FELICI: "Dybala sarà titolare"

Ci siamo, è il giorno di Roma-Feyenoord, con i giallorossi chiamati a ribaltare l'1-0 dell'andata. Favorita la squadra di Mourinho secondo Mario Mattioli: "La Roma è superiore al Feyenoord, ha tutte le carte in regola per vincere. Se gioca come sa, potrà far propria la partita". Antonio Felici analizza invece le possibili scelte su Dybala: "Tutto dipende dalla strategia che vorrà avere Mourinho. Se vuole cercare di recuperare il prima possibile il risultato, allora andrà in campo dall’inizio. Se invece sarà un po’ più attendista, a quel punto credo entrerà più tardi."

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Quella di stasera è una partita molto pericolosa, contro una squadra che non sarà stratosferica, ma è ampiamente prima nel campionato olandese (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è superiore al Feyenoord, ha tutte le carte in regola per vincere. Se gioca come sa, potrà far propria la partita (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che per la Roma sia complicato recuperare l’1-0 di Rotterdam. All’andata i giallorossi meritavano almeno di pareggiare (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi aspetto Wijnaldum in campo questa sera. Dovesse giocare Dybala, per far posto all'olandese, potrebbe star fuori Matic che comunque ha sofferto all'andata (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vincere con due gol di scarto non è così semplice, stasera 2. Credo che comunque alla fine la Roma ce la farà, è più forte del Feyenoord e avrà la spinta del pubblico (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Come sempre credo che dipenda dalla Roma l'esito della partita di stasera. Belotti o Abraham? Terrei sempre una gerarchia, per evitare che un attaccante arrivi davanti alla porta dicendo 'oddio, se sbaglio non gioco più'. Per questo farei giocare Abraham ma per quello che si è visto ultimamente lo meriterebbe più Belotti (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ritengo molto più comoda la partita della Roma rispetto a quella della Juventus contro lo Sporting (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala? Tutto dipende dalla strategia che vorrà avere Mourinho. Se vuole cercare di recuperare il prima possibile il risultato, allora andrà in campo dall’inizio. Se invece sarà un po’ più attendista, a quel punto credo entrerà più tardi. Guardando ai precedenti penso più alla prima ipotesi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)