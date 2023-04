TREVISANI: "Monchi chiese Radu, l'Inter diede Zaniolo: come si fa a dare un valore ai calciatori?" - FELICI: "E' il tentativo di rendere tutti colpevoli..."

Tra l'offerta a Mourinho, 120 milioni pronti dall'Arabia, che per Stefano Agresti "non si discute nemmeno, si fanno le valigie e si va. Non si può rinunciare a 60 milioni all’anno, neanche un uomo ricco come il portoghese". Ma lo Special One non sembra intenzionato ad accettare e per Matteo De Santis "fa bene, uno come lui, che fa della competitività il suo pane quotidiano, non può stare in un campionato come quello arabo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Uno come Mourinho lo vedo come presidente della FIFA o della UEFA, non ce lo vedo in Arabia Saudita. Mourinho è uno che va controcorrente, ha una personalità forte (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho? La Roma deve essere pronta a tutto, non è detto che resti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma fosse al centro di un sistema, sarebbe il sistema dei fregnoni: perché per pagare 17 milioni per Shomurodov, dovresti essere quello che è stato fregato. Voglio considerarlo un atto dovuto quello della Procura. Vanno fissati dei parametri oggettivi nei giovani: entro 'tot' minuti giocati, non presenze, il valore è 'x' (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il fatto che Mourinho non accetti un'offerta da 120 milioni in due anni significa che il tecnico non vuole uscire dal giro che conta. E fa bene, uno come lui, che fa della competitività il suo pane quotidiano, non può stare in un campionato come quello arabo (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se l'offerta a Mourinho è quella di 60 milioni all'anno secondo me non si discute nemmeno, si fanno le valigie e si va. Non si può rinunciare a 60 milioni all’anno, neanche un uomo ricco come il portoghese. Se l’offerta è concreta non si può dire di no a questa cifra (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'intuito da ex portiere di Monchi, all'epoca della cessione di Nainggolan, lo portò a chiedere Ionut Radu all'Inter, che rifiutò e poi si accordarono per inserire Zaniolo nell'affare, uno che senza operazioni ai crociati poteva essere tra i migliori giocatori italiani. Questo per dire: come si fa a dimostrare che ci sia del dolo? (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non vorrei che alla fine di questa storia ci fosse la Roma sul banco degli imputati e non più la Juventus. Mi sembra che ci sia il tentativo di fare tutti colpevoli così che nessuno sia colpevole (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)