BORGHI: "Giocare senza centravanti a Torino è stato giusto" - FELICI: "Con il Feyenoord darei ancora spazio a Llorente"

A due giorni da Feyenoord-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League, lungo le frequenze radiofoniche si ragiona sulla partita in programma al De Kuip. "La rosa della Roma è migliore di quella del Feyenoord. Ma bisognerà che faccia la Roma vera, quella delle migliori occasioni per portare a casa la qualificazione", dice Riccardo Trevisani. "Se ci stiamo convincendo che la Roma possa andare a Rotterdam con il centravanti e che possa essere Abraham, credo che chi possa restare fuori sia Wijnaldum", aggiunge Augusto Ciardi. Furio Focolari conclude parlando del botta e risposta tra Cassano e Mourinho: "Si può dire quello che si vuole, Mourinho è un mito del calcio al contrario di Cassano".

Stefano Borghi fa un passo indietro, tornando alla partita di sabato: "A Torino la Roma ha sfruttato un’occasione importante facendo una partita pratica. Giocare senza centravanti fisico è stata una scelta giusta". Si proietta alle scelte di Mourinho per il match di Rotterdam, invece, Antonio Felici: "Llorente è uno che sa come si gioca. Gli darei una possibilità contro il Feyenoord". Roberto Maida, infine, si proietta più in avanti: "Se la Roma raggiungesse la semifinale di Europa League e si piazzasse tra le prime quattro in campionato, questa sarebbe una stagione trionfale".

Mourinho è uno che fa comunicazione a sé, dice sempre le cose giuste al momento giusto dando voce a tutto quello che pensano i tifosi. Purtroppo almeno fino ad oggi in questo tipo di comunicazione Mourinho non è stato né accompagnato né supportato dalla società, che in questo processo fatica a seguirlo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Llorente ci sta dimostrando che il curriculum dei calciatori ci dice qualcosa, non è un fenomeno ma è uno che sa come si sta in campo e soprattutto sa come si gioca. Conosciamo Ibanez, alterna grandi cose a grandi svarioni. Visto che parliamo di partite che non hanno un domani, darei una possibilità allo spagnolo contro il Feyenoord (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Contro il Torino la Roma non mi è dispiaciuta per niente, ha dato la dimostrazione di essere una squadra presente in campo, che sapeva quello che voleva. Il match con il Feyenoord sarà difficile, firmerei per vedere una squadra uguale a quella di sabato. Mi piacerebbe rivedere un centravanti fisico (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Abraham ha delle possibilità di giocare contro il Feyenoord. Mourinho ragionerà sull’equilibrio e sulla stabilità: se la Roma tornerà dall’Olanda con un risultato aperto, avrà la possibilità di passare il turno. Se i giallorossi raggiungessero la semifinale di Europa League e si piazzasse tra le prime quattro in campionato, questa sarebbe una stagione trionfale (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non mi aspetto sorprese di formazione: bisognerà capire chi sarà il centravanti, mentre in difesa Llorente è in ballottaggio con Ibanez. La Roma può far vedere del bel calcio, ma sarà necessario vedere quale sarà la strategia di Mourinho (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Contro il Torino è stata una partita inguardabile, ma la Roma ha vinto. Ora bisognerà vedere se riuscirà a passare anche in Europa giocando male (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A Torino, dopo essere andata in vantaggio, la Roma ha fatto una partita attenta. Giovedì dovrà fare una prestazione di contenimento, mi aspetto un atteggiamento simile a quello di sabato. Il problema dei giallorossi è soltanto quello di fare gol (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che Ibanez tornerà titolare con il Feyenoord. A Torino la Roma non mi è dispiaciuta (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Fatico a vedere Llorente fuori dalla formazione titolare contro il Feyenoord, non so se giocherà al posto di Mancini o Ibanez. Credo che Abraham tornerà titolare e uno tra Wijnaldum e Pellegrini partirà dalla panchina, con il capitano sfavorito nel ballottaggio (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che la sofferenza di Zalewski su Radonjic a Torino sia stata fisiologica (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La classifica della Roma continua a essere ottima, a Torino ha sfruttato un’occasione importante facendo una partita pratica. Giocare senza centravanti fisico è stata una scelta giusta. Penso che con il Feyenoord tornerà titolare Belotti per pressare la prima costruzione degli olandesi (STEFANO BORGHI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La più grande qualità della Roma è la capacità di giocare la partita che vuole in nove occasioni su dieci. Se ci riuscirà anche a Rotterdam, sono convinto che possa vincere (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho dopo il Torino ha fatto due svicoloni: parlare della Juvenuts e della questione Livaja-Cassano, che mi è sembrata quasi una minaccia. Ha ragione però quando dice che Cassano in carriera non ha vinto nulla (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Cassano non ha rispetto delle persone di cui parla, un allenatore si può criticare per come gioca ma c'è sempre un modo per farlo. Mourinho può piacere o meno, ma ha il suo posto nella storia del calcio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Si può dire quello che si vuole, Mourinho è un mito del calcio al contrario di Cassano. Che poi la Roma non giochi in maniera eccezionale ok, ma c'è modo e modo per criticarlo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se ci stiamo convincendo che la Roma possa andare a Rotterdam con il centravanti e che possa essere Abraham, credo che chi possa restare fuori sia Wijnaldum (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Feyenoord è più forte dell'anno scorso, ma la Roma è più forte. Le più forti della Roma nella competizione sono nell'altro lato del tabellone: Juventus e Manchester United. La rosa della Roma è migliore di quella del Feyenoord. Ma bisognerà che faccia la Roma vera, quella delle migliori occasioni per portare a casa la qualificazione (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)