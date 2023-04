TREVISANI: "Ci può stare che Pellegrini parta in panchina oggi" - FELICI: "Tra lui e Wijnaldum per me giocherà l’olandese"

A poche ore dalla sfida del Del Kuip alle 18.45 tra Feyenoord e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, lungo le frequenze radiofoniche si analizzano le probabili scelte di formazione di Mourinho. "Non so chi giochi davanti stasera, ma se Mourinho lascia fuori i due attaccanti qualcosa che non va c’è", dice Roberto Pruzzo. "Ci può stare, per quanto visto ultimamente, che Pellegrini parta in panchina anche questa sera", aggiunge Riccardo Trevisani. Conclude, infine, Antonio Felici: "Tra Pellegrini e Wijnaldum questa sera mi gioco l’olandese titolare, ho questa sensazione".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non so chi giochi davanti stasera, ma se Mourinho lascia fuori i due attaccanti qualcosa che non va c’è. Mi auguro ci sia l’attaccante stasera (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il Feyenoord è meglio dell’anno scorso, la Roma anche. Ci vuole accortezza, ai limiti dell’umiltà. Credo la partita della Roma sia più difficile di quella della Juve (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ci può stare, per quanto visto ultimamente, che Pellegrini parta in panchina anche questa sera (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Aouar ha fatto le visite mediche con la Roma, ora mancano solo le firme e l’annuncio ufficiale. È un profilo che piace alla Roma da un bel po’ di tempo, per il tipo di trattativa (a parametro 0) direi che è un'operazione di Pinto, ma sono sicuro che Mourinho lo farà giocare molto spesso se arriverà (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Da Parigi le voci che mi arrivano su Wijnaldum sono le stesse: il calciatore non rientra nel progetto tecnico del Psg e quindi i francesi lo darebbero volentieri alla Roma, di conseguenza se la Roma lo vorrà gli basterà trovare la formula più adatta. Tra Pellegrini e Wijnaldum questa sera mi gioco l’olandese titolare, ho questa sensazione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)